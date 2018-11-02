水果外銷成長 農會打臉假消息

農委會昨稱今年水果外銷表現亮眼，但農會質疑是片面消息，掩飾農民收入減少的事實。圖為今年關廟鳳梨大豐收的畫面。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

農委會昨日指出，今年水果外銷成長2成6，農民所得也增加，農會信用部存款逐年提升，不過，中華民國農會總幹事張永成質疑，若蔬果行情真的這麼好，「今年價位就不會是這樣」，農委會只提出口數據，不提進口蔬果數量；而且，農民收入好不好，不只是看存款帳面數字，也要看貸款幅度成長多少，「不要用片面假消息欺騙農民！」

為避免選舉前農業議題發酵，影響農民信心，農委會昨日召開記者會澄清農業政策相關資訊。農委會副主委陳吉仲表示，外傳農產品出口受限於兩岸關係，成績不佳，實際上今年至9月底水果外銷總量達6萬2000公噸，仍較近5年同期平均出口量成長26%，表現亮眼。

而且，全台主力農家將近20多萬戶，至106年底，平均每戶收入增加13.8萬元；農會存款反映農民收入，今年至9月底，全台農會信用部存款總額也較去年同期增加300億元，顯示農業發展有希望。

但張永成表示，若蔬果外銷的成效真的這麼好，國內的價位就不會是現在這樣！馬政府時代進口蒜頭，好幾年加總才5千多噸，民進黨政府執政兩年就進口3萬多噸，去年花生進口5千多噸，今年9月之前也有3800多噸，因為蔡政府大量的進口蔬果，才讓國內蔬果價位這麼差。

張永成說，今年蔬果產量大，農民收入卻減少，就是因為價位不好，如果蔬果價位不錯，為什麼台北農產運銷公司今年與去年同期的手續費收入比較，會短少2000多萬？

他表示，市場反應很清楚，農民知道「明明我賣的價位就不好」，政府給這些片面消息，只會讓農民覺得你在講謊話。

張永成表示，農民存款會成長，主要在於非農業所得，政府每年發放老農年金400、500億元，對地綠色環境給付也有100多億元，故存款帳面數字好看，農民收入好不好，還要看貸款幅度成長了多少。農民生活所需消費性貸款增加，目前全台農會貸款總額已達1兆800億元，「農民就是沒錢，才需要貸款呀！」

(中國時報)

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