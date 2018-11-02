看見台灣阿里山 亞洲最具影響力設計

亞洲大學視傳系講座教授林磐聳獲香港設計中心頒發亞洲最具影響力設計獎。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

展現台灣在地文化與自然資源的核心價值！亞洲大學視覺傳達設計系講座教授林磐聳設計的「看見台灣，阿里山／茶田35號」系列作品，獲香港設計中心頒發亞洲最具影響力設計獎，成為今年台灣唯一獲獎的作品。而該校學生曾建彰以「運動」為題，設計出可與APP連結並變色的慢跑鞋，奪下2018年iF新秀設計獎。

林磐聳表示，他將10多年來手繪的上千幅台灣島嶼圖像無償授權給台中伊德設計，結合健豪印刷做少量多樣化的特殊包裝設計，協助阿里山返鄉的二代茶農投入地方創生計畫。此作品被評審認為「精準掌握阿里山是馳名中外的台灣觀光旅遊景點，抓住特定消費族群」。

評審更指出，林磐聳的設計符合「文化＋創意＋產學」整體概念，是最能影響亞洲地區及其生活風格的年度卓越設計。林磐聳對此表示，有幸獲獎，不但讓經營團隊感到很大鼓勵，也完成自己「讓世界看見台灣」的心願。亞大校長蔡進發強調，林磐聳畫了無數的台灣島嶼，走遍世界、寄回無數的台灣家書，為的就是傳遞「我的台灣，看見心靈故鄉」的心情，他為他生長的土地打拚、努力讓世界看到台灣的執著，令人讚許，而其致力於推動「台灣文化創意產業」的信念更值得敬佩。

就讀亞大創意商品設計系的曾建彰以「運動」為題，構想出能與手機APP連結的慢跑鞋，使用者可利用應用程式記錄慢跑距離，且在完成設定目標時透過APP解鎖、變色等功能，盼藉此讓運動變得更有動力與生命力，奪下2018年iF新秀設計獎。

此獎項是從世界數千件參賽作品中選出39件優秀作品，曾建彰說，獲得此獎就是他大學的重要指標，未來希望發想更多設計，盼改變世界、讓世界更美好。

(中國時報)

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