看見台灣阿里山 亞洲最具影響力設計

2018年11月02日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

展現台灣在地文化與自然資源的核心價值！亞洲大學視覺傳達設計系講座教授林磐聳設計的「看見台灣，阿里山／茶田35號」系列作品，獲香港設計中心頒發亞洲最具影響力設計獎，成為今年台灣唯一獲獎的作品。而該校學生曾建彰以「運動」為題，設計出可與APP連結並變色的慢跑鞋，奪下2018年iF新秀設計獎。

林磐聳表示，他將10多年來手繪的上千幅台灣島嶼圖像無償授權給台中伊德設計，結合健豪印刷做少量多樣化的特殊包裝設計，協助阿里山返鄉的二代茶農投入地方創生計畫。此作品被評審認為「精準掌握阿里山是馳名中外的台灣觀光旅遊景點，抓住特定消費族群」。

評審更指出，林磐聳的設計符合「文化＋創意＋產學」整體概念，是最能影響亞洲地區及其生活風格的年度卓越設計。林磐聳對此表示，有幸獲獎，不但讓經營團隊感到很大鼓勵，也完成自己「讓世界看見台灣」的心願。亞大校長蔡進發強調，林磐聳畫了無數的台灣島嶼，走遍世界、寄回無數的台灣家書，為的就是傳遞「我的台灣，看見心靈故鄉」的心情，他為他生長的土地打拚、努力讓世界看到台灣的執著，令人讚許，而其致力於推動「台灣文化創意產業」的信念更值得敬佩。

就讀亞大創意商品設計系的曾建彰以「運動」為題，構想出能與手機APP連結的慢跑鞋，使用者可利用應用程式記錄慢跑距離，且在完成設定目標時透過APP解鎖、變色等功能，盼藉此讓運動變得更有動力與生命力，奪下2018年iF新秀設計獎。

此獎項是從世界數千件參賽作品中選出39件優秀作品，曾建彰說，獲得此獎就是他大學的重要指標，未來希望發想更多設計，盼改變世界、讓世界更美好。

(中國時報)