統一併維力 公平會三度封殺

統一三度合併維力闖關失敗！圖為民眾在賣場選購泡麵的畫面。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

統一三度合併維力闖關失敗！公平會副主委彭紹瑾1日表示，考量因統一與維力結合後，在速食麵市場將具有絕對主導地位，結合後市場力量提高，若決定調漲價格，其他業者沒有抗衡力量，可能造成全面性漲價，對消費者不利，因此決議禁止結合。

統一表示「尊重」，將等到收到正式函文後，依公平會指示辦理。對於兩公司「婚事」會不會4度叩關，統一指出，會在「法律允許範圍內進行」。

統一企業股份有限公司持有維力公司已發行股份53.3%股份，符合公平交易法的結合型態及申報門檻，因此依法向公平會提出結合申報。前兩次分別在2008年及2010年，統一要與維力結合，但都被公平會擋下來。

彭紹瑾強調，若單以「產品市場」來看，統一公司與維力公司在國內速食麵市場占有率分別高居第1、2名，倘成功結合，市占率會高達6成5，在市場具絕對主導地位，讓上、下游業者及通路商都難以抗衡。

彭紹瑾表示，公平會將速食麵列為單獨市場，是因為速食麵與其他食品的價格不會互相影響，還有消費族群、製程、使用方式、價格、陳列性都有差異，公平會為審議該案，分別於9月7日、9月28日召開「速食麵事業結合之市場界定及相關競爭議題」公聽會及座談會，就所聽取的各界意見，納入該會審議參考，並輔以經濟分析，認定速食麵為單獨產品市場。

(中國時報)

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