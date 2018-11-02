95退費當發獎金 最高領11萬4

2018年11月02日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

「讚啊，當作是中油發獎金！」中油95無鉛問題油昨開始理賠，多處據點都出現申退人潮，多數人表示車子沒有太大問題，把退費當作不景氣下的「小確幸」。根據中油統計，昨日單一申請人最高理賠為5.7萬元，依賠償2倍計算，可領逾11.4萬。一位台灣大車隊運將現場領到3.2萬元，滿意之情全寫在臉上。

首日排隊人潮沒斷過

95無鉛問題油「賠償2倍」首日，中油北部112處受理加油站與9處直銷櫃台都有不少人前往申辦退費，民眾幾乎不甩中油「車號分流」建議，只是受天候陰雨、有民眾要先等發票兌獎等因素，並未出現塞爆情況。

截至昨日下午4點，共理賠6813筆、2.3萬張發票，發出1476萬元，單筆最高賠11.4萬元，據悉，申領的是一家駕訓班。其中以捷利卡儲值退費較多，占55％，新增的現金匯款有45％。

中油台北莒光路加油站全天受理450人，排隊人潮沒斷過，小至機車族、大至開著Lexus豪華名車的人都來要索賠。現場有民眾不耐久候，發脾氣抱怨，但多數人拿到錢都很開心。1名台灣大車隊司機手上申請單黏滿13張發票，喜孜孜說可以退約3.2萬元，臉上充滿小確幸神情，並表示以後還是會加中油的油。

小黃司機喜拿3萬2

從事營建業的許先生說，10月那段時間加了4次油共約4000元，可以退8000元，他笑稱「退一送一」等於是多拿的，實際上汽車並沒有出現問題，現在拿的就當作是「中油發獎金」。

另1名資深的陳姓小黃司機表示，約有1萬元要退，可以拿2萬他覺得很滿意，「現在時機不好，當小老百姓福利。」

明年6月底前可申請

由於是首日，台北營業處長張以文說，有請同仁在不違反《勞基法》下盡量停休，還出動退休員工來當義工幫忙。

中油95無鉛「賠償2倍」，須為10月1日至21日，在北北基桃竹苗等縣市的159個加油站加95無鉛汽油者才可申退，預計受理到明年6月底止，7月加開一個月受理無發票但有證明者退費。

(中國時報)