反洗錢50萬不限現金 全要查

2018年11月02日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

亞太防制洗錢組織（APG）將在5日來台進行相互評鑑，金管會趕在昨日再修相關辦法，搶在APG於16日評鑑結束前上路，修改內容包括銀行發現疑似洗錢情事，未來要「先查證、再通報」，通報時限縮短為2天；以及原訂50萬元以上臨時性現金交易要確認客戶身分，改為「不限於現金交易」都要確認客戶身分。

金管會再修反洗錢相關法規，銀行局表示，已於10月31日預告俗稱「反洗錢辦法」的《金融機構防制洗錢辦法》，和簡稱「通報辦法」的《金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法》修正草案，本次修正內容是參考國際做法和防制洗錢金融行動工作組織（FATF）40項建議，力求「與國際接軌」，在APG評鑑結束前，各金融機構都將比照新修規定辦理。

修改重點中，改變最大的是銀行洗錢通報辦法：本來是「發現疑似洗錢或資恐交易跡象，10天內就要通報金管會」，現改成「發現跡象後，應盡快查證，並留下書面紀錄，經主管核定後，2天內通報金管會」。銀行局指出，修正通報流程是根據實務上的考量，不過雖縮短通報時限，但辦法中，並沒有明確規定查證時限。

另外，原超過50萬元以上臨時性現金交易，要確認客戶身分，現在修正為「不限現金（通貨）交易」，包括支票、有價證券、黃金交易，凡現價50萬元以上都要確認客戶身分。

認定客戶是否為「政治性職務人士」的規定，為符合國際標準，進行確認管道將不限於「資料庫」，改為「運用適當的風險管理機制」進行確認。銀行局指出，業者目前大多買外部資料庫，以及透過網路搜尋建立自己的資料庫，修改辦法後，業者可按照自己收集資料的各種方式進行認定。

(中國時報)