SOGO百貨攜手VIP 愛箱送一起助弱勢

2018年11月02日 04:10 中國時報 陶福媛 /台北報導 /台北報導

以落實低碳環保榮獲全台百貨界第1座「國家永續發展獎」的遠東SOGO百貨,選在周年慶開跑前夕再出擊,邀請VIP一起加入「愛箱送」公益活動,將家中閒置物資捐出來,透過GIVE543贈物網轉贈給弱勢族群免費索取,打造百貨、VIP和弱勢族群三贏的局面。

遠東SOGO董事長黃晴雯率先捐出1輛電動腳踏車,分享她從小就是運動健將,賽跑騎車都難不倒她,但因多年前車禍脊椎受傷無法運動,因此她的朋友送了她這部電動腳踏車,無奈她無法久騎,多半閒置在家,所以決定把它捐出來,「這部電動車是朋友的愛心,如今我把這份愛心再轉贈出去,更有意義。」

參與「愛箱送」的VIP也愛心不落人後,有位VIP分享她支助認養多年的家扶孩子長大了,將他出社會工作賺到第1份薪水買皮包送她,讓她很感動,當她得知SOGO「愛箱送」活動,就和那孩子商量一起把皮包捐出來,讓愛心得以傳承、延續。

黃晴雯指出,SOGO是個資源大平台,這回「愛箱送」公益活動即是整合各界的力量讓愛心更強大,就像這次周年慶的精神主軸「You Are My Best Friend」(你是我最好的朋友)一樣,不僅SOGO和VIP、櫃姐和消費者是好朋友,SOGO還要把愛心擴散出去,當大家最好的朋友。

SOGO為VIP會員打造的「愛箱送」服務,只要將家中閒置物資打包好通知SOGO,即可透過「GIVE543」贈物網到府收件,由弱勢婦女擔任管家進行檢查、拍照、上架等12道程序,並開放400多家社福機構和弱勢族群優先索取,再由贈物網裝箱出貨,過程公開透明,捐贈者可在網路平台清楚看到捐贈物資的流向。

透過「愛箱送」活動,SOGO將閒置物資再利用帶動消費和經濟循環,VIP捐贈閒置物資既能行善,又能讓居家空間更加寬敞舒適,弱勢族群則能享受免費宅配到府的物資,百貨、VIP和弱勢族群「三贏」,別具意義。

(中國時報)