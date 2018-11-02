SOGO百貨攜手VIP 愛箱送一起助弱勢

2018年11月02日 04:10 中國時報 陶福媛 ／台北報導 ／台北報導

以落實低碳環保榮獲全台百貨界第1座「國家永續發展獎」的遠東SOGO百貨，選在周年慶開跑前夕再出擊，邀請VIP一起加入「愛箱送」公益活動，將家中閒置物資捐出來，透過GIVE543贈物網轉贈給弱勢族群免費索取，打造百貨、VIP和弱勢族群三贏的局面。

遠東SOGO董事長黃晴雯率先捐出1輛電動腳踏車，分享她從小就是運動健將，賽跑騎車都難不倒她，但因多年前車禍脊椎受傷無法運動，因此她的朋友送了她這部電動腳踏車，無奈她無法久騎，多半閒置在家，所以決定把它捐出來，「這部電動車是朋友的愛心，如今我把這份愛心再轉贈出去，更有意義。」

參與「愛箱送」的VIP也愛心不落人後，有位VIP分享她支助認養多年的家扶孩子長大了，將他出社會工作賺到第1份薪水買皮包送她，讓她很感動，當她得知SOGO「愛箱送」活動，就和那孩子商量一起把皮包捐出來，讓愛心得以傳承、延續。

黃晴雯指出，SOGO是個資源大平台，這回「愛箱送」公益活動即是整合各界的力量讓愛心更強大，就像這次周年慶的精神主軸「You Are My Best Friend」（你是我最好的朋友）一樣，不僅SOGO和VIP、櫃姐和消費者是好朋友，SOGO還要把愛心擴散出去，當大家最好的朋友。

SOGO為VIP會員打造的「愛箱送」服務，只要將家中閒置物資打包好通知SOGO，即可透過「GIVE543」贈物網到府收件，由弱勢婦女擔任管家進行檢查、拍照、上架等12道程序，並開放400多家社福機構和弱勢族群優先索取，再由贈物網裝箱出貨，過程公開透明，捐贈者可在網路平台清楚看到捐贈物資的流向。

透過「愛箱送」活動，SOGO將閒置物資再利用帶動消費和經濟循環，VIP捐贈閒置物資既能行善，又能讓居家空間更加寬敞舒適，弱勢族群則能享受免費宅配到府的物資，百貨、VIP和弱勢族群「三贏」，別具意義。

(中國時報)