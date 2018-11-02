棒球小子好威 中信盃23隊開打

第5屆「中信盃全國棒球錦標賽」昨日開打，去年冠軍隊伍—新竹縣中山國小少棒隊隊長徐宥澤榮耀歸還錦旗，由中信慈善基金會董事長辜仲諒代表接受。（中信慈善基金會提供）

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中國時報
／台北報導

近兩個月在網路點閱率突破千萬人次的「棒球小子」歌曲，歌曲中的小主角來自中國信託慈善基金會推動「愛接棒－少棒暨青少棒資助計畫」所支持的棒球隊。今年「愛接棒計畫」資助全台23支球隊、400多位棒球小子，從昨日起在第5屆「中信盃全國棒球錦標賽」中一較高下，爭奪冠軍獎座！

第5屆「中信盃」自昨日起，連續5天在屏東中國信託公益園區開打。今年23支球隊除了依照少棒及青少棒進行分組預賽外，也另舉行技術挑戰賽、明星對抗賽、反毒桌遊課程及金頭腦七局挑戰賽等活動。

為了替小球員們加油打氣，中信慈善基金會董事長辜仲諒、副董事長陳國世、執行長高人傑、董事馮寄台、董事黃志宜、台灣彩券董事長薛香川、總經理蔡國基、兄弟育樂董事長陳信揚、領隊劉志威及台灣運動彩券總經理林博泰等人也特別參加開幕晚宴，勉勵孩子謹遵紀律、嚴守態度，為自己的棒球人生找到定位。

辜仲諒致詞中表示，「輸贏只是一個結果，重點在於比賽的過程，從棒球中學到的經驗。你們在練球的漫長歲月裡，有父母、教練、老師來幫忙，尤其是教練犧牲與家人相處的時間去陪伴你們，未來有一天成功了，一定要感謝、回饋他們！另外，千萬別忘了讀書，知識會讓你們成長，以後飛得更高、更遠，千萬不要忘記！」

今年的開幕晚宴由各校隊長合唱亢奮又激勵人心的「棒球小子」，這首歌主角是宜蘭縣三星國小的少棒隊成員，但歌詞所描述的是所有「愛接棒計畫」孩子每天的真實生活。

開幕晚宴上的另一波高潮是中信兄弟球員陳文杰、王勝偉、詹子賢、李振昌、陳子豪及陳柏豪以神秘嘉賓身分出席，分享他們如何在辛苦的環境下成長，同時不背棄對棒球的熱愛，才能一路堅持、挺進職棒殿堂。

(中國時報)

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