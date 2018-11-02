2個月拚銷百億 房市也瘋雙11

2018年11月02日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

房產也瘋雙11！茂德、立信、精業等建築開發商推出的「波爾多2」、「新月天地」、「天藝」、「金城舞2」等20餘案，在甲山林機構整合下，創房產先例，即日起至12月31日，推出「雙11歡樂購屋節」祭出10％低首付、成屋總價享每坪補貼1.1萬元裝潢折價等好康，力拚2個月內締造百億銷售佳績。

甲山林機構董事長祝文宇不諱言，要將不同個案整合在甲山林設立的房產理財中心同時銷售，不是一件容易的事，但因甲山林代銷個案，基本上，都需有一定程度的讓利，像是「波爾多2」、「立信新月天地」、「金城舞2」等分別是新店央北重劃區、板橋江翠北側重劃區及土城暫緩發展區著名讓利個案，為此也就不怕放在同一處讓客戶視需求選擇，且為了這活動，他又進一步協調參與建商再讓利。

祝文宇直言，目前建商至少要讓利25％，甲山林才會評估接案代銷，這次活動，特別加碼輕鬆付專案，在新北四大重劃區，除預售推總價10％交屋，另10％在交屋後分3至5年無息優付，以及賞屋、簽約送湯旅抵用券；另選購成屋，則送每坪1.1萬元裝潢金補貼款，也享10％交屋、10％短期低利優付配套。

甲山林集團前10月售屋總額已達300億元，祝文宇期許挑戰400億元大關，等於11、12兩個月要賣出百億元房子。

(中國時報)