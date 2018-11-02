王毅訪巴紐 堅定一中基石

今年APEC主辦國巴布亞紐幾內亞總理奧尼爾（右），10月31日會見來訪的大陸國務委員兼外交部長王毅（左）。（取自大陸外交部官網）

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中國時報
／綜合報導

今年的APEC亞太經合會將於17日登場，大陸國務委員兼外長王毅近日造訪APEC主辦國巴布亞紐幾內亞，分別與該國總理、外長等重要官員見面。王毅向巴紐總理提及一中政策，巴紐總理也稱一中政策是兩國外交關係的基石，將繼續奉行。此外，大陸公開承認對巴紐提供援助，王毅強調，「中國的援助到底好不好，受援國最有發言權」。

今年APEC會議由巴紐主辦，將於11月17至19日舉行，大陸國家主席習近平會出席，我則派台積電創辦人張忠謀與會。根據大陸外交部官網消息，大陸外長王毅10月31日與巴紐總理奧尼爾會面時表示，巴紐是人口最多、面積最大的太平洋島國，中方重視巴紐在地區事務中的重要影響，讚賞巴紐堅定奉行一個中國政策。

奧尼爾指出，一個中國政策是巴紐同中國外交關係的基石，願代表巴紐政府重申，將繼續堅定奉行。巴紐外長帕托在與王毅會面時也稱，堅定不移堅持並切實奉行一個中國政策，堅定支持中方在核心利益問題上的正當立場。

主辦APEC 全力相挺

王毅也公開表明大陸為巴紐提供援助，他表示「中方支持巴紐成功辦會並為此提供了大力支持」，相信在雙方共同努力下，習近平的巴紐之行必將取得圓滿成功，必將對中國與巴紐以及島國關係發展產生深遠和積極影響。

互利援助 地主感謝

對於對外援助被質疑是新帝國主義，王毅強調，大陸的外援有著鮮明特色：一是平等，充分尊重各國政府和人民意願，從不干涉別國內政，也從不附加任何政治條件；二是互利，始終堅持互利共贏；三是開放，不針對任何第三方；四是可持續，堅持「授人以漁」。他強調，「中國的援助到底好不好，受援國政府和人民最有發言權」。

奧尼爾表示，巴紐政府和人民感謝中方為巴紐社會經濟發展提供的寶貴援助，如果沒有中方的真誠無私幫助，巴紐不可能取得今天這樣的快速發展。他也指出，大陸是最早表示支持巴紐主辦今年APEC的國家，並為巴紐辦會提供了「有力支持」，巴紐也熱切期盼習近平的國事訪問。

(中國時報)

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