新聞透視－制衡台美 陸謹慎固樁

2018年11月02日 04:10 中國時報 李文輝

大陸外長王毅訪APEC峰會主辦國巴布亞紐幾內亞，雙方重申堅定奉行一個中國政策。王毅更強調「中國不是簡單輸血，也無意動任何國家乳酪」，充分顯示在中美貿易戰背景下，兩岸外交戰延伸到南太平洋，即便台灣派出政治色彩不強的張忠謀參會，大陸仍趕在APEC前到訪主辦國，相互唱和一中，「固樁」意味濃厚，加上中國從11月起正式成為聯合國輪值主席國，預料台灣未來的國際空間，將更被壓縮。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）統計，大陸為爭取在南太平洋影響力，從2011迄今已承諾捐助該區逾60億美元，是僅次於澳洲的第2大資金捐助國。

蔡總統上任2年多來，已與5國斷交，但無一是南太平洋友邦。大洋洲向來是美澳紐等區域大國勢力範圍，我有吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島、吐瓦魯等6個邦交國，其中吉里巴斯（1980-2003）、馬紹爾群島（1990-1998）、諾魯（2002-2005）曾與大陸建交。

因此，南太平洋不只是兩岸外交戰場，更是美國打「台灣牌」重要場域。今年8月，薩爾瓦多與我斷交。9月初，北京盛大舉行中非合作論壇之際，台美即聯手在我南太平洋邦交國諾魯舉行的太平洋島國論壇，讓大陸吃閉門羹，不僅不讓大陸特使持外交護照入境，也以程序問題制止陸特使優先發言，任他們離席抗議。

繼而，美國又透過召回與台斷交3國大使；在大陸以旅遊禁令施壓帛琉時伸出援手；又在索羅門群島瓜達爾卡納爾島尋求大陸開礦、鋪電纜之際，由澳洲介入代鋪，避免台灣邦交繼續失血。

總之，在陸美貿易戰「八國聯軍」的大背景之下，王毅踩點固樁之旅雖走得謹慎，不過，我方也不必一心只想當美國的馬前卒，畢竟兩岸關係才是超越外交關係的重中之重，不論是美國的「一中政策」或是大陸的「一中原則」，承認「九二共識」都是兩岸和平發展的必由之路，何必捨近求遠。

(中國時報)