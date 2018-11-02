印尼獅航失事客機 黑盒子尋獲

印尼獅子航空JT 610班機10月29日清晨墜機，搜救隊員1日打撈到失事飛機的黑盒子。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
印尼國家交通安全委員會表示，解讀飛航資料器的資料需要2、3周時間。（法新社）

印尼廉價航空「獅子航空」（Lion Air）一架編號JT610班機日前墜入爪哇海海域，經過4天的搜索，救難人員1日打撈起失事客機上的「飛航資料紀錄器」（俗稱黑盒子），飛機失事原因可望獲得釐清。

這架墜毀的獅航編號JT610、波音737 MAX 8客機10月29日上午自印尼首都雅加達起飛，準備飛往邦加島的邦加檳港，結果在起飛後13分鐘與塔台失聯。隨後證實墜落在爪哇海，據信機上189人全數罹難。

搜救員已在墜海地點海底發現飛機機身部分殘骸，並於1日宣布找到一個「黑盒子」（實為橘色）。印尼海軍蛙人瑟圖證實，印尼搜救船「巴魯納賈雅1號」（Baruna Jaya I）根據飛航資料紀錄器發出的信號，縮小搜索範圍，已經找到失事客機的飛航資料紀錄器。另一個「黑盒子」「座艙通話紀錄器」尚未尋獲，據信仍沉在35公尺深的海底。

印尼國家交通安全委員會表示，解讀飛航資料器的資料需要2、3周時間，另外還需要2至3個月來進行分析。

搜救指揮官斯亞吉表示，潛水員在殘骸所在的海床附近找到衣物及飛機雜誌等物品，並蒐集到57袋人體殘肢，目前只有1名乘客身分獲得確認。斯亞吉研判，大部分的罹難者遺體可能還困在機艙內。

(中國時報)

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