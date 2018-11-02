川習通話 G20談貿易、北韓

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普1日在推特發文，稱與大陸國家主席習近平通電話，說明是「非常好」的對話，談及貿易和北韓問題等議題。

川普寫道，與習近平有一段長時間和非常好的對話，指雙方談及很多議題，當中特別強調貿易問題。他又指在北韓問題上有良好的討論。他表示正計畫於阿根廷舉行的二十國集團（G20）領袖峰會上與習近平會面。

陸國家副主席王岐山下周將訪問新加坡，出席於11月6日至7日舉行的首屆陸美新經濟論壇，並發表主旨演講。這是王岐山擔任國家副主席後的第3次出訪，也是他首次就陸美關係在國際平台發表演講，預計將談及陸美貿易戰的話題。

王岐山已訪問俄羅斯、中東以色列等國，也有國際輿論認為，他是陸美關係的幕後負責人。據港媒《南華早報》報導，王岐山此次參加經濟論壇並發表主旨演講，將表達大陸繼續開放經濟市場的意願，藉此安撫國際社會。

這場經濟論壇旨在促進陸美關係的發展，由紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）和美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）及美國前財長鮑爾森（Hank Paulson）等多位全球商界精英規畫和發起。

合辦該論壇的大陸智庫是「中國國際經濟交流中心」。陸方創始成員包括中國銀行董事長陳四清，顧問委員包括大陸前副總理曾培炎、中共前駐澳洲和英國大使傅瑩。彭博組織此次論壇，此前明確提出希望中國能夠派高官出席，以此凸顯這一論壇開幕的歷史性和現實意義。

據主辦方介紹，同樣參加此次論壇的還有美國總統川普前戰略顧問巴農（Steve Bannon）以及美國商界代表。王岐山將與他們舉行會面。巴農2017年離開白宮後曾祕密訪問北京，與王岐山舉行會面，討論過陸美貿易及美國民粹主義等話題。

報導說，陸美新經濟論壇可以成為「世界經濟論壇」的替代平台，旨在為全球貿易和氣候變遷等領域的一系列挑戰提供實際的解決方案。

按原計畫，該論壇原本11月在北京舉行。

(中國時報)

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