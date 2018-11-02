谷歌輕縱性騷高層 員工發起罷工

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中國時報
／綜合報導

美國科技巨擘谷歌（Google）在亞洲與歐洲的員工，1日發起史無前例的「走出谷歌」罷工行動，抗議公司高層袒護多名涉嫌性騷擾的主管，給予涉事離職者上千萬美元補償金，對女性員工形成不公平待遇。

該公司員工在社群媒體貼文，宣布在1日上午11時10分走出辦公室抗議，要求公司改革，不要再用強制仲裁的方式處理內部的性騷擾與不公平事件。

谷歌印度分公司發言人表示，約有150名員工參與罷工，新加坡與東京也有員工抗議活動。歐洲方面，倫敦總部辦公室有小規模罷工，蘇黎士則有大批人馬抗議。

谷歌全球員工反彈的導火線源於《紐約時報》日前爆料，高層包庇「安卓之父」魯賓在內等3名高級主管工作時的「不當行為」。魯賓因強迫女下屬在飯店房間與其進行性行為，在2014年離職。谷歌選擇低調處理，支付他9000萬美金的離職補償，以換取他承諾不為競爭對手工作以及不公開批評前公司。魯賓方面否認指控。

谷歌執行長皮查伊日前向員工發表聲明說，曾聽許多員工談及職場上的不恰當行為，對此及對員工造成的痛苦深感抱歉。他承認Google長期存在職場性騷擾問題，2年來解僱48名員工，包括13名高級主管。谷歌X Lab祕密實驗室主管德沃爾亦因性騷擾指控而在10月30日離職，但未獲支付離職補償。

(中國時報)

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