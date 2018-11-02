川普認證 反移民廣告掀爭議

2018年11月02日 01:12 中國時報 曾文儀／綜合報導

美國總統川普在推特公布共和黨的反移民競選廣告影片，影片指控「民主黨讓他（罪犯）留下來」。（取自川普推特網站）

距離美國期中選舉投票日不到一周，由總統川普領導的共和黨下猛藥，大登廣告指控對手民主黨讓國門洞開，放任所謂的「非法入侵者」與「警察殺手」長驅直入。美國有線電視新聞網（CNN）報導直指，廣告極盡煽動之能事，刷新美國選舉廣告史的暗黑底限，還得到了川普在推特上的認證。

煽動仇恨 刷新選舉底限

在川普陣營最新推出的競選廣告中，坐在法庭裡受審的墨西哥男子路易斯（Luis Bracamontes）泰然自若、面露微笑，宣稱很快就會有更多警員死在他的手裡。壓在他臉上的字幕告訴觀眾：「民主黨讓他入境。民主黨讓他逗留。」此人曾經一度被遣送出境，其後再度回到美國，最終因為涉嫌謀殺兩名加州警官，在今年二月被定罪。

CNN認為共和黨這支新作，較諸過去充滿爭議性的極端手段，更有過之。1988年美國總統大選時，喧騰一時的Hort謀殺案，成為競選廣告主題：服刑超過十年的非裔少年犯 Willie Hort在周末探親收假之後，非但沒有如期返監報到，更犯下極其兇殘的性侵殺人案。被判無期徒刑、終身不得假釋的Hort之所以能夠有機會步出囚牢，正是當年的民主黨總統候選人、時任麻州州長的杜凱吉斯（Michael Dukakis），推動重刑犯返家探親方案，讓他有機會再次犯下血案。這支廣告利用大眾對非裔的刻板印象，試圖挑起白人社群的恐懼，飽受當時輿論批評。

CNN認為，這兩則廣告的爭議性，無分軒輊。但是當年那支廣告，是由布希陣營的支持者出資拍攝；眼前這支廣告，卻是由總統本人推上推特，等於得到官方認證。

挑起恐懼 伎倆顯然奏效

共和黨這部最新力作，不忘提醒觀眾，還有數千人集結在墨西哥蓄勢待發，等待最佳時機「入侵美國」，他們中很多人非善類，會犯下種種令人髮指的罪行。銀幕上的大字質問著：「民主黨會放誰進來？」

儘管批評聲浪四起，但消息來源指出，這支恐嚇大眾，仇視非法移民的廣告，「顯然有效」。

CNN抨擊 川普無視憲法

依目前最新民調，儘管共和黨在參議院的優勢有可能進一步擴大，然而民主黨卻有可能在眾議院翻盤，攻下多數席次。無怪乎民主黨全國委員會主席裴瑞茲（Tom Perez）指稱，這支廣告是川普眼見選情告急，使出慣用的伎倆，煽動群眾的恐懼心理。

CNN還指控，川普在國防部都不知情的情況下，逕自以三軍統帥身分，宣稱美墨邊境駐軍人數將提高三倍，增加到一萬五千人；還計畫推翻憲法第十四修正案所保障的美國出生公民權。儘管眾院議長萊恩（Paul Ryan）明確表示，總統的行政命令不可能凌駕憲法之上，川普卻反唇相議。

(中國時報)