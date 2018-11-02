兩黨豪砸＄52億 史上最燒錢

美國期中選舉創下花費最多的歷史紀錄，超過52億元美金（約1610億台幣）。圖為美國總統川普在10月31日參加在佛州舉行的競選活動。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
2018美國期中選舉

美國期中選舉進入最後階段，共和民主兩黨都卯足全力衝刺，華府智庫預測，2018年的美國期中選舉，將成為總統大選之外，美國歷史上最花錢的一場國會選舉。

華府非營利超黨派智庫「回應政治研究中心」（Center for Responsive Politics）統計，兩黨迄今在期中選舉已投入破紀錄的47億美元（約台幣1454億元），到11月6日選舉當日，競選花費預計將突破52億美元（約台幣1610億元），較2014年期中選舉暴增35％，也是過去20年來的最大漲幅。

該中心稍早指出，截至目前為止，最花錢的國會選舉是在2016年，當年參、眾兩院共計耗費40億美元。若將通膨計入，則2010年期中選舉開銷也相近，該年度共和黨從民主黨手中奪回眾院多數。

據統計，本屆期中選舉，民主黨金主貢獻尤多。民主黨眾議員候選人總共籌措到9.51億美元（約台幣294億元），顯較共和黨競爭對手的6.37億美元（約台幣197億元）為多。候選人直接募集的資金也遠超過外圍團體。

回應政治研究中心主任布萊納表示，民眾不難發現，民主黨支持者這次之所以大方掏腰包，背後最大的動力就是「憤怒」，「比如波士頓、芝加哥、舊金山、紐約都有很多人提供政治獻金，表達他們對總統的不滿」。

事實上，共和黨背後也有不少實力雄厚的金主，如賭城金沙集團（Sands Corp.）董事長阿德爾森（Sheldon Adelson）夫婦。他們本次提供了1.13億美元（約台幣35億元）獻金給共和黨候選人，這也是他們透露過金額最高的一次捐款。民主黨主要金主則包括法拉倫資本（Farallon Capital）創始人史迪爾（Tom Steyer）、前紐約市長彭博等。

正如連續2次幫助共和黨候選人登上總統大位的19世紀末美國著名企業家馬克·漢納（Marcus Alonzo “Mark” Hanna）所說:「兩樣東西對美國政治至為關鍵：第一是錢、第二還是錢」。

不過，非營利組織「競選經費研究中心」（Campaign Finance Institute）主任瑪爾賓分析，本次選舉的關鍵在於選民對川普的感受，「總統就是左右選情的關鍵，不論是正面或負面影響，依照各人好惡而定」。

(中國時報)

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