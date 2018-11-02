女性、同志、少數族裔比例創紀錄 多元候選人 百花齊放

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中國時報
／綜合報導

下周登場的2018年美國期中選舉，候選人的多元性儼然成為一場政治運動，堪稱美國選舉史上之最。在964名參選人中，女性、有色人種（少數族裔）、以及LGBT（蕾絲邊、同志、雙性戀、跨性別）族群，就高達410名，競逐州長、聯邦參議院和聯邦眾議院議員席次，比例高達42.5％，前所未見。部分傳統上非主流的候選人倘若勝選，都將在各自選區創造紀錄。

代表民主黨出馬角逐喬治亞州長的亞伯拉姆絲，有機會成為美國有史以來第一位非裔女州長。科羅拉多州的波利斯，可能當選全美第一位出櫃同志州長。

女性參政的潮流，算是拜總統川普之賜。川普去年入主白宮後，社運團體連續兩年在全美遍地開花舉辦女力大遊行，吸引女性積極參與。這些姐姐妹妹除反對川普的移民和槍枝管制政策，加上反性騷擾的「我也是」（#MeToo）及「是時候了」（#TimesUp）等社會運動風起雲湧，奮進女性希望把這股女力動能轉換為政治力，推動女性擴大參選，展現婦女的意志和聲音，以角逐公職的方式改變社會。

今年果然有高達272名女性投入選戰，約4分之1，人數寫下歷史新猷，其中有色人種84人，比2年前大選暴增42％。另外還有215名少數族裔（非裔、西裔、亞裔、原住民或多種族）以及26位LGBT族群參戰，這數字和8年前相比，增加了超過5倍。

相對地，這個現象也意味著，傳統的白人男性候選人比重大幅滑落。據《紐約時報》分析，本次白人男性參選人僅占58％，是過去4次選舉以來最低。

但在主流政黨中，多元性僅見於民主黨，有趣的是，該黨白人男性候選人竟然是少數，只有41％。共和黨相較之下則大相逕庭，4位黨提名的參選人，就有3個白人男性，而共和黨的州長候選人，甚至連非裔和西裔都付之闕如。

(中國時報)

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