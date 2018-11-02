北韓押寶共和黨 陸伊歐盟盼翻盤

2018年11月02日 01:12 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

不論是美國的同盟或敵人，許多國家都在關注美國期中選舉。一些國家盼望民主黨勝選，阻擋川普在移民、關稅等的極右對外政策；而有些國家如北韓則希望共和黨維持多數，繼續現行政策，推進第二次「川金會」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兩韓專家泰瑞認為，這次選舉對北韓領袖金正恩事關重大。他希望與南韓簽訂和平協定以正式終結韓戰，而美國希望透過持續施壓讓北韓放棄核武。泰瑞說，「金正恩有一套策略，而且目前順利進行」，原因是金正恩有川普這個願意合作的夥伴。

川普已同意舉行第二次「川金會」，但國會尤其是民主黨對會談成功一直抱持懷疑，有議員公開批評金正恩用空泛承諾欺騙川普。北韓擔心，如果民主黨勝選，川普可能改變立場，甚至中止美朝談判。

面臨與美國陷入貿易戰，在亞太的軍事對峙逐步升高，大陸領導人自然也相當關心這場選舉。CSIS中國國力項目主任葛來儀說，「選舉後能產生中美合理與建設性對話的契機，中國人對此抱著一絲希望」。

川普上台後片面宣布美國退出伊朗2015年與多國簽署的限制核武協議，並對伊朗重啟經濟制裁。伊朗領袖正在思考是否該靜靜等川普卸任總統，或者另作打算。主張改善美伊關係的伊朗裔美國人全國理事會會帕爾西指出，期中選舉是問題關鍵。

帕爾西說，「如果民主黨成功拿下眾議院和參議院多數，川普的政策將面臨檢討。這麼一來可以升高伊朗的希望，因為他們只要再等兩年，川普就會下台」。

對於在二戰後與美國建立密切關係的歐盟與北約，川普不只一次表達敵意與反感。他批評北約是「過時」組織，抱怨盟邦占美國便宜，未能公平分攤安全義務，也曾宣稱歐盟可能是貿易戰的目標。柏林智庫「開放歐洲」主任沃格茅斯表示，「歐洲人會想看到川普的權力轉弱」。

(中國時報)