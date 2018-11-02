李明彥瞎扯 是鋼筋打賴香伶

2018年11月02日 04:10 中國時報 林郁平 、 林縉明 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

男子李明彥前天持鋼筋直闖北市府毆打勞動局長賴香伶頭部，警方昨天下午在捷運新埔站將李逮捕到案，李不停高喊：「賴香伶迫害勞工、柯市府貪汙、中油、北捷弊案侵害勞權」，甚至說出「我拿鋼筋打人，那是鋼筋打的，不是我打的！」的神邏輯。警訊後依重傷害未遂、妨害公務罪嫌將他送辦。

看政論節目 不爽就開罵

「工運人士」李明彥前天犯案後，數度在臉書發文「我拿鋼筋打了賴香伶臉！」並PO出做案用鋼筋照片，痛批「這4年，賴香伶人在辦公室卻從不肯和我談中油、北捷、榮總3大外包弊案。」

警方調查，李徒步逃離市政大樓後，期間曾騎UBIKE到處閒晃，並未返回內湖住處，其重聽、行動不便的老父向警方說，兒子成天無所事事，在家裡看新聞、政論節目，看到不爽處，就會破口大罵咆哮。

搭北捷逃亡 新埔站現蹤

警方根據監視器畫面追查，發現李嫌昨坐捷運趴趴走，上午先從昆陽站到紅樹林站，下午又從國父紀念館站上車，於是通報捷運警察隊，下午2時許終於在新埔站將他攔下，李落網時還不忘自拍上傳臉書。

隨後更有一段李自拍行凶過程的影片曝光，畫面顯示李在市府內先報出日期，隨後穿過數個局處的辦公室，數名市府員工與他擦身而過，都未察覺有異。李到勞動局長室前，還刻意停留拍攝數秒，然後衝入大喊「局長、局長」，持鋼筋攻擊正在會議桌看資料的賴香伶，畫面極為驚悚。

李被帶回警局時，不斷重複侵害勞權等訴求，並說自己被中油失業5年，他表示，多次前往市府陳情都無效果，或是被駐衛警請離，才再度前往，至於行凶的鋼筋，因他四處打零工，工作帶鋼筋很正常，但不肯供出放在何處？全案由警方偵辦中。

賴卡片謝大眾 今可出院

至於被打的賴香伶昨仍在住院觀察，最快今天出院返家休養，賴還寫了親筆手卡謝謝大家的關心。勞動局也強調，受理李男陳情案4年來，透過勞檢、裁罰、訴訟補助等協助，勞動局處置可受各界檢視。

(中國時報)