中火再傳意外 工人遭夾死

2018年11月02日 04:10 中國時報 林欣儀 、 王玉樹 ／綜合報導 ／綜合報導

台中火力發電廠工安意外頻傳，短短1周竟造成3名工人死亡！繼上周2名潛水夫執行維修工程時溺水身亡，昨又發生謝姓工人進行空氣預熱器清灰作業時，鄭姓工人卻啟動機械，導致謝慘遭夾死，檢警偵辦中。

台電董事長楊偉甫昨下令所有新建電廠、發電廠營運檢修作業、輸電配電工程全面停工，在2到3天內全面體檢。

台電指出，除少數連續性不能停止工作外，所有大小工程全面停止，檢查各工程的關鍵危險因子、感電特性、高風險流程等，到周日做個總檢討。至於是否影響新電廠商轉時程，台電評估應不至於有太大影響。

台電指出，昨日上午11時許，8號發電機組歲修作業時，外包商所屬65歲謝姓工人在2.5層樓高的空氣預熱器旁清理灰渣，不料機器上方有另組工人進行其他工作，56歲鄭姓工人接到指令後啟動機器，卻沒發現謝男正在下方作業，導致謝與安全繩全被捲入機組中，活生生夾死。

謝男腹部遭機器嚴重撕裂、臟器外露，當場無生命跡象，現場人員只能啟動吊掛設備，合力將謝吊出。

台電指出，該包商承攬中火維修作業已20多年，且謝姓工人任職時間相當長，幾乎可說是老資格；到職不滿1個月的鄭姓工人無奈說，聽從同組資深同事指揮才開啟機器，沒想到竟導致意外。

事實上，中火上周才發生2名台電外包商所屬的潛水夫溺水身亡，被要求停工調查，始申請復工獲准，不料昨天又傳工安致死意外。

立委江啟臣氣憤指出，賴揆日前才宣布要讓新建燃氣發電機組提早上路，是否因此讓台電內部管理階層為應付政策轉彎而疲於奔命，導致疏於內部管理？主管單位應徹底釐清問題癥結，避免憾事再發生。

(中國時報)