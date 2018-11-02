槍傷前老闆 離職工自戕命危

莊沂峰槍擊前東家後舉槍自戕，消防人員將尚存一息的莊嫌送醫急救。（吳岳修翻攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導
圖為莊嫌行凶及自殺所使用的土造鋼管改造手槍。（吳岳修翻攝）

37歲男子莊沂峰疑不滿遭何姓老闆開除，今年9月開車衝撞何男，被依殺人未遂罪送辦，仍心有不甘。莊前晚又持土造鋼管手槍狙擊何男，子彈卡在何胸前，送醫撿回一命；莊行凶後攜槍逃亡，昨被發現在桃園產業道路舉槍自戕，並留書指控遭人利用，語多無奈，送醫命危，全案由警方偵辦中。

警方調查，莊嫌有槍砲等前科，去年出獄後在新北市林口區某生鮮蔬果公司擔任送貨員，他常抱怨工作量大、薪水少，不時與何姓老闆發生衝突，工作半年後遭開除，疑似因此不滿，今年9月22日，在板橋懷德街開車衝撞何男成傷，被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方仍在偵查中。

前晚9時許，莊嫌再度開車前往林口南勢里蔬果公司前埋伏，見何男現身，即持土造鋼管手槍射擊，子彈射入何男右前胸造成氣血胸，幸送醫急救撿回一命，警方追蹤莊嫌手機定位，發現他行凶後開車徹夜在新北市各地流竄，昨天上午7時關機前最後定位在桃園龜山華亞工業區附近產業道路。

警方隨即出動大批警力包抄，發現莊嫌坐在駕駛座上，持犯案用土造鋼管搶朝右太陽穴射擊，彈頭卡在顱內，當時莊嫌尚存一息，但意識陷入昏迷，研判自戕已有2小時之久，緊急送往林口長庚醫院，家屬同意院方開刀搶救。

醫院表示，莊男成為植物人的可能性極高；警方則在莊嫌車內找到2封遺書，內容指控遭人利用、等到沒價值就不聞不問等，全案由警方偵辦中。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

賴香伶師籲 終結派遣制度 殺姑封屍判無期 狠嫂再求輕判

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。