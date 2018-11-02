槍傷前老闆 離職工自戕命危

2018年11月02日 04:10 中國時報 吳岳修 、 葉臻 ／綜合報導 ／綜合報導

圖為莊嫌行凶及自殺所使用的土造鋼管改造手槍。（吳岳修翻攝）

37歲男子莊沂峰疑不滿遭何姓老闆開除，今年9月開車衝撞何男，被依殺人未遂罪送辦，仍心有不甘。莊前晚又持土造鋼管手槍狙擊何男，子彈卡在何胸前，送醫撿回一命；莊行凶後攜槍逃亡，昨被發現在桃園產業道路舉槍自戕，並留書指控遭人利用，語多無奈，送醫命危，全案由警方偵辦中。

警方調查，莊嫌有槍砲等前科，去年出獄後在新北市林口區某生鮮蔬果公司擔任送貨員，他常抱怨工作量大、薪水少，不時與何姓老闆發生衝突，工作半年後遭開除，疑似因此不滿，今年9月22日，在板橋懷德街開車衝撞何男成傷，被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方仍在偵查中。

前晚9時許，莊嫌再度開車前往林口南勢里蔬果公司前埋伏，見何男現身，即持土造鋼管手槍射擊，子彈射入何男右前胸造成氣血胸，幸送醫急救撿回一命，警方追蹤莊嫌手機定位，發現他行凶後開車徹夜在新北市各地流竄，昨天上午7時關機前最後定位在桃園龜山華亞工業區附近產業道路。

警方隨即出動大批警力包抄，發現莊嫌坐在駕駛座上，持犯案用土造鋼管搶朝右太陽穴射擊，彈頭卡在顱內，當時莊嫌尚存一息，但意識陷入昏迷，研判自戕已有2小時之久，緊急送往林口長庚醫院，家屬同意院方開刀搶救。

醫院表示，莊男成為植物人的可能性極高；警方則在莊嫌車內找到2封遺書，內容指控遭人利用、等到沒價值就不聞不問等，全案由警方偵辦中。

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(中國時報)