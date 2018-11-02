控林姿妙家違法 綠營遭打臉

2018年11月02日 01:12 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣長選戰國民黨候選人林姿妙一路領先，但近日民進黨和縣長候選人陳歐珀陣營卻指控林姿妙子女所投資的益興礦業涉嫌違法開採，1日甚至立法院經濟委員會排定行程前往益興礦業扶昇礦場現勘，不過，林姿妙競選發言人黃定和指，經濟部礦物局人員當場表示，一切合法，無疑重重打臉綠營。

林陣營批白色恐怖

黃定和說，益興礦業都有按部就班依法申報、開採，並沒有違法之處，但民進黨為了選舉竟採用這種針對性的手段來對付奉公守法的民間企業，簡直比白色恐怖還要讓人害怕。並呼籲民進黨停止抹黑的惡質選舉手段，回歸縣政議題。

另外，民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，昨也代表陳歐珀前往林姿妙溪南競選總部，遞送雙方公開政策辯論戰帖，林姿妙陣營接下戰帖後表示，在民進黨沒有停止負面選舉手段之前，不會接受任何形式的辯論，並反譏陳歐珀兩年前競選立委時，是8位候選人唯一不願參加公開辯論的候選人，如今選情不好才想要辯論。

陳陣營下戰帖碰釘子

對於陳歐珀陣營下戰帖要求公開舉行政策辯論，林姿妙競選總部發言人黃琤婷表示，自選戰開打以來，林姿妙一直受到不實的抹黑及攻擊，面對對方這樣惡質的候選人，不知道還有什麼好辯論的？在民進黨沒有停止負面選舉手段之前，林姿妙不會接受任何形式的辯論。

黃定和說，2016年的立委選舉共有8人競選，其他7人都要求辯論，唯獨佔有優勢的陳歐珀刻意缺席，不願意參加辯論，如今陳歐珀的縣長選情很不好，才想要舉行辯論，這樣的作為及想法，實在無法讓人認同。

(中國時報)