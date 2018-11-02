控林姿妙家違法 綠營遭打臉

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財（右一）1日前往林姿妙溪南競選總部，遞送縣長候選人公開政策辯論的戰帖，林姿妙競選總部由發言人黃定和（右二）接下戰帖。（胡健森攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣長選戰國民黨候選人林姿妙一路領先，但近日民進黨和縣長候選人陳歐珀陣營卻指控林姿妙子女所投資的益興礦業涉嫌違法開採，1日甚至立法院經濟委員會排定行程前往益興礦業扶昇礦場現勘，不過，林姿妙競選發言人黃定和指，經濟部礦物局人員當場表示，一切合法，無疑重重打臉綠營。

林陣營批白色恐怖

黃定和說，益興礦業都有按部就班依法申報、開採，並沒有違法之處，但民進黨為了選舉竟採用這種針對性的手段來對付奉公守法的民間企業，簡直比白色恐怖還要讓人害怕。並呼籲民進黨停止抹黑的惡質選舉手段，回歸縣政議題。

另外，民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財，昨也代表陳歐珀前往林姿妙溪南競選總部，遞送雙方公開政策辯論戰帖，林姿妙陣營接下戰帖後表示，在民進黨沒有停止負面選舉手段之前，不會接受任何形式的辯論，並反譏陳歐珀兩年前競選立委時，是8位候選人唯一不願參加公開辯論的候選人，如今選情不好才想要辯論。

陳陣營下戰帖碰釘子

對於陳歐珀陣營下戰帖要求公開舉行政策辯論，林姿妙競選總部發言人黃琤婷表示，自選戰開打以來，林姿妙一直受到不實的抹黑及攻擊，面對對方這樣惡質的候選人，不知道還有什麼好辯論的？在民進黨沒有停止負面選舉手段之前，林姿妙不會接受任何形式的辯論。

黃定和說，2016年的立委選舉共有8人競選，其他7人都要求辯論，唯獨佔有優勢的陳歐珀刻意缺席，不願意參加辯論，如今陳歐珀的縣長選情很不好，才想要舉行辯論，這樣的作為及想法，實在無法讓人認同。

(中國時報)

新北歡樂耶誕城 嗨遊星際

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。