新北歡樂耶誕城 嗨遊星際

2018年11月02日 01:12 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

一年一度的新北市歡樂耶誕城將於16日開城，今年以太空星球為主題，規畫四大燈區，在夜晚綻放充滿迷幻星際氛圍的絢爛光彩，另還有「童趣嘉年華」、「巨星耶誕演唱會」等一系列豐富活動，各種好拍、好玩活動，邀請民眾一起嗨到明年元旦。

16日登場 樂到明年元旦

新北市歡樂耶誕城1日舉辦開城記者會，由新北市副市長葉惠青主持，多位局處局長現場打扮成星際戰警，一同預告歡樂耶誕城太空星球主題系列活動。

新北市觀光局指出，2018新北歡樂耶誕城四大燈區分別為市民廣場的桑塔星系，有高人氣的光雕秀、星球主題貨櫃市集及兩座免費遊樂設施；站前廣場的幻彩星系大走科技藝術風，與紐約藝術家合作展出LED互動裝置「The Pool」。

萬坪公園 打造銀河軌道

萬坪公園的波力星系則有小朋友最愛的「波力POLI」現身；捷運環狀線板橋站的環狀星系以點控式網狀LED裝飾捷運軌道牆，打造絢爛「銀河軌道」。

其中，知名的「全台面積最大光雕秀」，今年首度利用市府大樓二樓迴廊結構，裝設900支RGB LED點控燈管，並運用與2018平昌冬季奧運會同等級、德國Madrix最新一代燈光點控系統，鋪設面積達62平方公尺的巨型環形布幕，讓3D光雕投影與LED流光迴廊連動共舞，打造全新光影藝術。

好拍好玩 光雕秀伴燈海

新北歡樂耶誕城今年也一口氣用不同顏色的燈飾，打造四條空前絕美的隧道，包含浪漫玫瑰金的「金澄星橋」、夢幻粉色的「紅粉星橋」、迷幻冷白的「銀河星橋」及科幻藍的「藍光星橋」，另在板橋車站B1連通道也以流動燈飾塑造出一顆顆流星劃過天際的「閃閃流星夜空」。

新北歡樂耶誕城11月16日開城，17日在站前廣場的「星球登陸首映」，將點亮「迷幻星球」燈光秀，一路延續到明年元旦，相關訊息可上「新北市觀光旅遊網」或活動官網或加入新北旅客粉絲團查詢。

(中國時報)