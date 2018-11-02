搶竹科票倉 交通政見比一比

新竹市政府祭出「經國橋廊帶智慧交通改善第1期計畫」，讓竹科人省掉10分鐘的上班時間。（陳育賢攝）

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中國時報
羅浚濱、、邱立雅／新竹報導

新竹縣市是共同生活圈，竹科有15萬就業人口，每天上下班尖峰時段出現車潮壅塞問題難解，每逢選舉如何解決園區交通，都成為新竹縣、市長候選人的政見之一，這次也不例外，誰的政見方案可行，可攤出來讓選民檢視。

新竹市無黨籍市長候選人謝文進提出完成「新竹大三通」政見，第一打通新竹市環狀交通斷點，加速完成公道三銜接景觀大道工程，推動客雅大道向東延伸銜接高翠路道路工程，加速完成青青草原及大坪頂聯外道路工程。

謝文進提新竹大三通

第二通打通縣市交通斷點，加速完成竹科力行路到中興路銜接高鐵橋下道路工程，推動竹市興隆路到竹市水源路的跨頭前溪新建橋樑工程。第三通則是打通西濱連結全台唯一斷鍊，推動西濱「鳳鼻至香山段」道路工程。

林智堅推出交通123

民進黨市長候選人林智堅推出「交通123」改善，第1為打通高峰路110巷，第2透過智慧化系統建置，讓光復路時制重整，第3拓寬通往園區幹道，將高峰路拓寬為8米。同時，推動經國橋智慧交通計畫，目前1期計畫改善上班車流自16分鐘降至6分鐘，未來還有2、3期計畫。

國民黨市長候選人許明財認為，光復路往竹科方向幹道，應打造專用機車道，讓汽、機車分流，鼓勵用路人多走公道五路，協調科管局採用分段式上下班，以免車潮全數集中在同時段。

許明財籲建專用機車道

新竹縣民進黨縣長候選人鄭朝方提出大新竹交通網絡，爭取五楊高架延伸到竹科、新竹系統交流道，國道1、3號銜接台68快速道路並通至竹東軟橋，打造竹北鑽石型交流道。

民國黨縣長候選人徐欣瑩要設立三縱三橫快速路網，建立三條東西向和三條南北向快速道路，拓寬連接竹北和竹科的經國橋，以連接道連上經國橋，南岸竹市慈雲路以高架直接進入園區，與平面車輛分流。

國民黨縣長候選人楊文科要儘速興建跨越頭前溪替代道路工程，向南連結特二號道路計畫至寶山路，國道1號五楊高架延伸至苗栗，建置竹科大數據智慧交通行控系統。

(中國時報)

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