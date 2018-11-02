交長來站台 王惠美諷效率差

2018年11月02日 01:12 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

交通部長吳宏謀1日到鹿港，聽取彰化縣政府建設公路、捷運延伸到鹿港等簡報，替魏明谷背書意味濃。國民黨縣長候選人王惠美全場參與，要求中央盡速核定，暗諷捷運延伸鹿港現在才做可行性評估？要求加強行政效率；魏明谷則強調「別人沒做，我們來做」。

魏：別人不做我來做

立法院交通委員會由立委陳素月等邀請，吳宏謀等一行考察彰化地區交通建設，並在鹿港鎮公所禮堂舉辦說明會，會場湧入上百人。縣府簡報洋仔厝溪堤岸道路拓寬和線道144與142中正路聯絡道路新建工程、捷運延伸鹿港線可行性評估等計畫。

魏明谷說，鹿港國家歷史風景區包含水環境、交通、教育、文化等多面向，規畫中的台中捷運到彰化還要延伸到鹿港，強調「我們做的工作很多，別人沒做的，我們來做」。

王：評估應盡速核定

王惠美也全程參與座談，並帶動聽眾為吳宏謀鼓掌，感謝關心鹿港交通。但話鋒一轉，王惠美指出，鄉親期待要更有行政效率，捷運延伸到鹿港，現在才編訂400萬元做可行性評估？要求中央對縣府提送計畫，盡速核定支持。

吳宏謀表示，魏明谷近4年來爭取生活圈道路超過92億元，全國第1名，但規畫、設計、施工與土地取得等需要時間，包括捷運到彰化延伸鹿港、和美已啟動，田中高鐵到台鐵轉接南投集集也啟動了。

(中國時報)