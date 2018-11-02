反空汙 王麗萍批對手打假球

2018年11月02日 01:12 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長候選人張麗善（右）針對空汙議題，支持「以核養綠」減少空汙。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇（左）說，《雲林縣禁燒生煤與石油焦自治條例》提釋憲權在雲林縣議會，縣府向議會提案釋憲，但遭議會退回。（許素惠攝）

雲林縣長候選人王麗萍1日火力全開，炮轟對手李進勇、張麗善在空汙議題上打假球，雲林禁燒生煤條例被中央駁回，李宣示要打憲法官司卻沒有，而張支持反空汙公投卻從不反六輕空汙，她提出「六青」政策拒絕六輕汙染，讓六青回流。

張團隊重申以核養綠

張麗善競選總部發言人周柏吟表示，張麗善支持「以核養綠」公投，希望六輕減少燃燒生煤，穩健發展綠能，讓台灣、雲林盡快走向「無煤家園」，就能還給人民藍天與好空氣，這才是還給縣民健康環境的務實作法。

李進勇競選總部回應，《雲林縣禁燒生煤及石油焦自治條例》係由雲林縣議會通過，所以釋憲提出權也在議會，該條例被中央駁回後，縣府向議會提案釋憲，但被議會退回，並非縣府不願透過釋憲來釐清相關法律疑義。

李提釋憲遭議會退回

王麗萍針對雲林困境提出10大政策，包括落實環境正義、提倡綠色生活、發展黃金農業、厚植文化資本、增加青年資源、追求世代平權等。

王麗萍指出，藍綠兩黨候選人一直不願意面對六輕議題具體提出政見，張麗善反空汙、支持「以核養綠」只會加深對台灣環境的毒害；李進勇當初悍然宣示，《雲林縣禁燒生煤與石油焦自治條例》若遭國民黨中央政府不予核准，將打憲法官司打到底卻沒有。

王提政策讓六青回流

王麗萍提出文青、奮青、創青、農青、政青、槓桿青等「六青」政策，讓六青回流，進行培力輔導及展才園地，讓青年世代接管雲林的未來。

(中國時報)