陳美瓊喊遭打壓 鍾淑娟駁斥

陳美瓊因案遭判刑定讞，她認為是綠營高層為穩固鍾淑娟選情，才遭政治迫害。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導
屏東縣議員候選人鍾淑娟（右）哭著捍衛名譽，避免對手指控影響最後選情。

2014年屏東縣議長賄選案8名議員遭判刑定讞，但官司後續仍餘波蕩漾，其中藍營議員陳美瓊認為是民進黨高層為搶救同選區綠營候選人而進行打壓，被點名的鍾淑娟1日則大動作出面駁斥，強調已對名譽與選情造成影響，並泣訴「女人何苦為難女人」。

選前宣判 不能釋懷

屏東縣議員第一選區應選12席，共有20人登記參選，其中3席婦女保證名額，有5名女將皆來勢洶洶；但選前倒數1個月，陳美瓊因案遭判刑定讞，必須取消參選資格，剩下4搶3，包括無黨籍的蔣月惠、陳哲蕙、國民黨籍唐玉琴及民進黨鍾淑娟。

選在選前宣判，對此陳美瓊久久不能釋懷，更認定整此案件就是政治迫害，並點名民進黨高層為搶救鍾淑娟選情，才會以司法為手段、拉她下馬，她不斷以「壞女人」、「太毒太毒」指控對方，這次激情演出也在雙方支持者間持續發酵。

鍾淑娟則喊冤說，自己何德何能可以操控司法，同樣是女性候選人，她很能體會陳的感受，更在初期要求支持者不能對外表達任何意見；但4年前參選議員時也以些微差距失利，當時她認為是自己努力不夠，這次捲土重來，卻在關鍵時刻遭受無妄之災，決定站出來捍衛自己名譽。

選戰倒數 嚴陣以待

地方人士透露，陳美瓊原被認為有實力爭取連任，這次失格無法參選，支持者的票歸屬何處，恐將左右選戰，難怪逼得鍾淑娟跳出來捍衛，選戰倒數階段，任何風吹草動候選人都嚴陣以待。

(中國時報)

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