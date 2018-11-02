徐榛蔚原民政策 大利多

2018年11月02日 01:12 中國時報 范振和 ∕花蓮報導 ∕花蓮報導

花蓮縣長候選人徐榛蔚1日接受原住民族電視台專訪，提出原民政策大利多，涵蓋原民文化保存、原民土地回復、保障原民醫療權益、促進原民接軌國際，以期造福縣內近8萬人口的原民族群，持續優化、升級原民政策，重返原民榮耀。

徐榛蔚深耕花蓮18年來，足跡遍及全縣208個部落，虛心學習不同的原民族語問候語，表達最誠摯的心意，縣內豐年祭、感恩祭等文化祭儀，處處可見她共舞同歡的鏡頭，以實際行動支持原民文化傳承。

徐榛蔚在立法院爭取相關權益，從族語復振、土地回復、禁伐補償、採礦權利、原民就業保障、部落營造、特色道路改善到部落簡易自來水及延管計畫等，共向中央部會爭取近20億元補助款。

在強化原民文化保存部分，徐榛蔚將推動「老少共學、老少共好」，結合現有文化健康站、賽普計畫據點，透過公托課程設計，鼓勵族語向下扎根，重拾文化認同，同時豐富部落長者心靈生活。

徐榛蔚說，她會續推動豐羽計畫，興建太巴塱祭祀廣場、原住民族山海劇場、加路蘭廣場、原民聚會所等，並擴大原住民工藝師認證，加強培育原住民人才，俾提升部落文化軟實力。

另外，考量原住民平均餘命遠低於全國，在保障原民醫療權益方面，除爭取弱勢原住民保險、深化部落醫療巡迴服務，也將致力落實「一部落一文化健康站」目標，運用智慧雲端結合醫療資源，協助健康管理，建立部落醫療照護網絡。

徐榛蔚強調，為促進原民接軌國際，她會加強與大陸少數民族、國際南島語族的文化交流，促進原民美食精緻化與多樣化，拓展國際市場，並爭取辦理原住民族國際音樂節，以期帶動原民經濟。

(中國時報)