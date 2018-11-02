耶誕城躍上國際 陳國君最大推手

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中國時報
／新北報導

新北市歡樂耶誕城打造板橋區城市招牌，不僅將市民廣場的竹筍裝置藝術搖身一變，成為全台最大耶誕樹，更成為為期超過1個月的冬季樂園，去年創下520萬人次參觀、41.6億商機的驚人紀錄，幕後推手觀光旅遊局長陳國君居功厥偉。

今年55歲的新北市觀光旅遊局長陳國君，畢業於東海政治系，曾擔任過媒體總編輯，2006年前在朱立倫桃園縣長延攬擔任觀光行銷處長，曾推動拉拉山水蜜桃、兩蔣文化園區、石門活魚節等頗受好評的觀光活動。

陳國君後轉任行政院副院長辦公室主任等職，擔任新北市觀旅局長後交出亮麗成績，包括九份被國際觀光客評選為心目中滿意度最高的來台旅遊去處、猴硐被CNN列入世界六大賞貓聖地、平溪天燈被美國CNN評選為全球52新鮮事之一等。

其中，新北歡樂耶誕城也被時尚雜誌哈潑時尚（Harpers Bazaar），評選為「全球最令人驚豔的19棵耶誕樹」之一，吸引國內外民眾到訪。

陳國君說，新北市歡樂耶誕城在市長朱立倫的構想下，從竹筍裝置藝術變成台灣最高的耶誕樹，最後成為屬於台灣人的耶誕節，「獨特性」是成功主因，另外，局內團隊平均年齡僅30出頭，年輕人不斷提出創新發想，讓活動一年比一年精采。

陳國君解釋，耶誕城做的是城市延續性活動，包含裝置藝術 遊樂設施、光雕投影、市集活動，透過街廓來延伸，且為期超過1個月，讓耶誕城就像有機體，可以長時間探索，也會每年成長。

(中國時報)

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