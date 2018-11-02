涉賄交保 劉茂群痛心喊冤

2018年11月02日 01:12 中國時報 蔡依珍 、 葉臻 、 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

爭取連任的桃園市議員劉茂群，遭控以選區八德國宅的棟長當選為由，委託助理贈送市價700元的蘋果禮盒，桃檢調約談31名選民，以她涉犯投票行賄罪嫌，將呂姓助理聲押禁見獲准、劉姓議員則25萬元交保。

劉茂群遭民眾檢舉，涉嫌在今年6月時，指示呂姓助理以八德區陸光四村社區管理委員當選的名義，發送每盒市價約700餘元的蘋果禮盒給38名「棟委」，呂姓助理趁機拜託收到禮盒的選民支持劉茂群。

地檢署檢察官黃瑞盛、黃冠中上周五指揮桃園市調查處、八德和桃園警分局等單位約談呂姓助理與8名選民，因呂姓助理供詞前後不一，認為涉嫌違反《選罷法》投票行賄罪嫌重大、且有串證滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，本周持續約談28名選民和水果商，10月31日上門搜索劉女的住辦，查扣手機、帳冊等文件，複訊後以25萬元交保。

「我絕不賄選買票」、「這樣的手法讓我痛心」，劉茂群指控檢方選擇性辦案，簡直就是東廠再現，她要求檢方不要歪曲事實，冤枉從來拒絕賄選的候選人，她說，24年來，每一年對眷村榮民、榮眷的照顧、志工姐妹年終慰問、義警、民防、巡守的生日問候，及各項紅白帖的祝賀及慰問，都非常的重視。

聲援劉茂群的市長候選人陳學聖痛批，市府活動所致贈的白米或禮品一次比一次更豐富，劉茂群遭到惡意抹黑，讓人不禁懷疑檢調單位是否「抓小放大」縱放鄭文燦，2日將會同黨籍市議員前往桃園地檢署按鈴控告鄭文燦賄選。

市府新聞處長張惇涵表示，檢調單位依法行使職權，就單一司法案件，市府沒有評論，陳學聖陣營要控告市府，市府禁得起檢驗，這種牽拖做法，不足為取，到底是誰因為選舉而惡意抹黑，自然會有公斷。

(中國時報)