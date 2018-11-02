忠一路通車 基隆前後站合體

基隆市政府1日在基隆火車站舉辦忠一路通車典禮。（李怡萱翻攝）

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中國時報
／基隆報導

基隆市忠一路貫通工程1日在基隆火車站舉辦通車典禮，道路啟用後不僅可縫合被鐵路切割的市區，更將提供西岸居民直接連通市區道路，拆除老舊房屋更可改善都市景觀。基隆市長林右昌表示，基隆市區長期被鐵路切割狀況已經終結，「未來火車站將無前、後站之分！」

林右昌說，剛上任半年左右，基隆新火車站啟用，北、南站先後闢建停車場，火車站南廣場、港西高架橋等建設陸續完工，現在中山一二路2工區也完工，至於結合公車、輕軌捷運、火車站、國道及公路客運的城際轉運站也預計在年底發包。新啟用的忠一路道路全長130公尺、寬度32.7公尺，配置6個車道及5米人行道。

林右昌表示，現在大家正在見證基隆這座城市數十年最大的改變與進步過程，相信周遭民眾一定都很有感，路寬40米跟32米的中山一、二路跟忠一路，等於是基隆市的「任督二脈」，任督二脈打通之後，相信基隆就要邁向第二個城市發展的高峰。

昨通車路段除忠一路外，中山一、二路拓寬工程第2及第3工區也一併完工通車，範圍由忠一路口至中華路路口，另因配合忠一路通車，第1工區海側道路亦先行開放車輛通行。

市府在推動中山一、二路拓寬工程時，也一併施作共同管道，以收納各事業單位管線，解決過去常被市民詬病的道路頻繁開挖及回填修補不平整問題，全線工程完工後便可一併拔除電桿，大幅提昇市容景觀。

(中國時報)

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