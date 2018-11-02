改善經國橋廊帶 第2期計畫啟動

2018年11月02日 01:12 中國時報 陳育賢 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

新竹市政府為改善竹科人上班塞車問題，今年6月11日起縣、市政府共同執行「經國橋廊帶智慧交通改善第1期計畫」，透過近15萬筆eTag大數據監測及號誌調整，讓竹科人省掉600秒的上班時間，市府並宣布即日起辦理第2期計畫，針對下班時段往竹北方向進行改善。

新竹縣往新竹市主要道路有自強南路接經國大橋、國道1號等，不過每逢上下班時間都塞車，縣府近年爭取經費興建高鐵橋下聯絡道，擴增前往新竹科學園區的道路，不過塞車狀況依舊。

在竹科工作10年、住在竹北的楊姓工程師直言，車多、路窄，新竹縣多闢路、開分支，恐怕只是把塞車車潮挪至科學園區大門口，緩不濟急。

竹市府交通處長倪茂榮則表示，此次縣市政府聯手祭出的「經國橋廊帶智慧交通改善計畫」第1期在慈雲路、台68匝道與經國橋設置號誌管制、車輛偵測及監視設備。

經團隊追蹤發現，不僅進入竹科的車流量自每小時3483輛降為3097輛、減少幅度達11％外，交通事故也從平均１個月9.5件降至8件，用路人旅行時間更從16分鐘大幅下降為6分鐘，相當於省下10分鐘行車時間，改善幅度高達62％，持續改善交通狀況。

改善成果也吸引市民赴網站留言直呼「有感、交通不再打結」，更有客運司機填寫調查表時說，計畫實施前經國橋上班行車時間最長需時20分鐘，現在車流則順暢許多，行車時間已大幅降至10分鐘以下。

(中國時報)