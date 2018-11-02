雲林農友自掏腰包買票 法官不信

2018年11月02日 01:12 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣元長鄉蘇姓及湯姓2名農民涉嫌為某鄉民代表候選人以每票1000元賄選遭查獲，2人供稱係主動自掏腰包替候選人買票，但檢警深入了解發現2人家境都不佳，不可能自己出錢，連法官都不信，因而被依《選罷法》有串證之虞收押禁見，是今年雲林縣查獲首樁現金賄選案。

檢警接獲情資指蘇嫌10月下旬接受某鄉代候選人樁腳，以1票1000元代價期約蘇家中2位有投票權的人，投票給該候選人，並請其協助賄選同樣有2位投票權人的另戶人家，共4票4000元。

檢警傳喚蘇嫌到案，他非但不吐實，還企圖誘導員警指向另一名候選人，被識破後又供稱是自發性替候選人買票，然而檢警深入了解，發現蘇經濟不好，不可能自己出錢為人買票，最後他才供出湯姓上游樁腳。

湯姓樁腳坦承向蘇嫌買票，並請蘇協助該候選人向其他人賄選，但強調是自掏腰包，和蘇一樣企圖自行扛責，不過，都遭檢警戳破謊言，因為湯嫌家境也不好，檢警並在湯嫌機車置物箱內起出該候選人剩餘10多張宣傳單，兩人因而被收押禁見。

由於每票1000元已高於一般鄉鎮民代表選舉的賄選行情，檢警懷疑可能有搭配村長、鄉長或縣議員候選人一起買票，甚至不排除縣長選舉的層級賄選，案情正向上發展，繼續深入追查。

(中國時報)