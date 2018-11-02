曹公聖誕祭典 水利會別出心裁

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中國時報
／高雄報導

高雄農田水利會1日在鳳山曹公廟舉辦曹公232周年聖誕祭典，水利會長呂文豪與廟旁的曹公國小學生們一同參拜，且為使更多人了解當年曹公治水辛勞，首度規畫集章任務，吸引民眾在鳳山古城走訪景點，1000本任務本被索取一空。

高雄農田水利會長呂文豪1日上午主持曹公聖誕祭典，經濟部水利局長連上堯、曹公國小校長劉熾慧也到場，還有60多位曹公國小學生參與祭祀，緬懷鳳山縣知縣曹謹當年奉獻治水工作的精神，呂文豪則回贈壽桃，與小朋友們分享喜悅。

晚間登場的祭典晚會是活動高潮，上千人參加任務本兌換曹公保庇袋、擲筊、神準足球等趣味活動，現場水利會工作人員穿紅色「曹T」，一片「紅曹」相當熱鬧。

呂文豪表示，每年10月底至11月初均舉辦曹公祭典，至今延續逾百年，今年祭典規畫別出心裁，透過治水任務讓民眾體驗曹公當年為了治水、四處奔走了解各地旱象的辛苦，也藉這次機會走訪鳳山古城，他更以曹公精神自勉，自我期許像曹公一樣下鄉了解農民需求。

高雄農田水利會指出，祭典前1周起登場的治水任務活動，共發行1000本曹公治水任務本，放在鳳山6個景點供民眾索取，至曹公廟、鳳儀書院、大東藝文中心等地即可集章，民眾反應熱烈，所有任務本一掃而空。

(中國時報)

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