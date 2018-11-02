藝文界搏感情 柯Ｐ會名導與甄珍引揣測

名導演朱延平（左一）、李行（左二）與資深演員甄珍（右一）昨天下午到北市府拜訪市長柯文哲。（張潼攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲1日在市政大樓會見名導演李行、朱延平以及女星甄珍，由於此次會面是由透過民政局長藍世聰安排，柯的競選總幹事小野也陪同出席，格外引發「爭取藝文界選票」的揣測。對此，李、朱以及甄珍面對媒體追問都不願多談，藍世聰受訪時則澄清，講選舉人家會厭惡，把事情做好人家就會支持，也不太可能因拜會就改變政治立場，這對拜會的3人不公平。

從影55年的甄珍計畫明年舉辦「甄情珍藝—影后甄珍從影55年特展系列活動」，她與李行、朱延平特別到北市府拜會柯文哲。會前，大批媒體守候在會場外，追問3人此次拜會除討論北市府可提供特展哪些協助，因時值選前，是否也有選舉考量？但3人均表示未安排受訪，沒有回應，不過，甄珍在致詞時盛讚北市府給予的協助，並致贈自己的電影DVD給柯。

由於此次會面是藍世聰牽線安排，藍是民政局長，並在此次選舉替柯拉攏組織票，仍引發搶選票的揣測。不過，藍會後受訪時表示，他因緣際會下認識甄珍的好友，得知明年特展有需要市府幫助的地方，因而促成這場拜會，包括市府可以協助向松菸文創園區商界開幕典禮與播映時段的公益時段，或是折扣費用等，市長已指示文化局全力協助。

藍世聰也澄清，外界說此舉是在爭取選票，但凡事不要都想選舉，把事情做好人家就會支持，一直講選舉也會令人厭惡；之所以今天安排雙方碰面，主要還是配合居住在香港的甄珍的時間。他還說，很難因為一場會見就改變政治立場，這樣說對來訪的3人也不盡公平。

(中國時報)

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