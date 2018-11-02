退伍軍人支持陳學聖 黃國苗挺徐耀昌

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中國時報
／綜合報導

桃竹苗眷村多，向來是藍營的鐵票區，對於眷村票、軍公教選票，各方人馬強力角逐，桃園市退伍軍人協會1日也特別拜訪國民黨桃園市長候選人陳學聖總部，以實際行動力挺；而苗栗縣國民黨黃國苗黨部1日成立後援會，天公不雖然作美，仍有500多名黨員及退休軍人，力挺縣長徐耀昌競選連任。

陳學聖認為，民進黨政府對於軍公教的政策草率，激起民怨，傳統可能認為這些鐵票已生鏽，但今年年底選舉卻不然，深藍票源可望團結，加上11月韓國瑜、侯友宜等人將到桃園與他一起聯合造勢，勢必會激起藍營團結力量。

退出國民黨以無黨籍參選市長的楊麗環也搶攻眷村，競選團隊認為，楊麗環在北區眷村一帶，有超過5成的支持度，目前正舉行小型婦幼座談，同樣希望爭取眷村婦女票。

另外，黃國苗黨部力挺縣長徐耀昌競選連任，群眾搖旗吶喊、凍蒜聲不斷，展現熱情與氣勢。與會幹部痛批民進黨執政後，政治追殺國民黨，大砍軍公教年金，呼籲大家用選票教訓、抵制民進黨。

徐耀昌苗栗競選總部為營造輕鬆選舉氣氛，另於4日由青年後援會舉辦親子公益園遊會，競選團隊邀請鄉親大手牽小手一同參加。

徐耀昌指出，此次選戰是苗栗縣延續藍天最重要的一役，懇請鄉親集中選票、全力支持他再度連任，領航苗栗成為幸福城市。

國民黨中央委員許慧琴等人，則相繼向民進黨政府開炮，抨擊民進黨執政後疊床架屋成立許多莫明單位，不分青紅皂白地政治追殺國民黨，想一黨獨大，反過來卻大砍軍公教年金，這種政黨絕對不能再讓它勝選。

(中國時報)

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