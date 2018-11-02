搶農民票 嘉縣長候選人端牛肉

2018年11月02日 01:12 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣是農業大縣，縣長候選人分別提出農業政見搶攻農民選票，無黨籍吳芳銘1日舉行「精準農業」政策記者會，呼籲中央，開放農業外籍移工，解決農業缺工問題。民進黨翁章梁提出農業新政，欲成立「新農業發展委員會」創造精品農業；國民黨吳育仁則提出「農業加值十全大補帖政策」強調農漁產外銷，加強行銷。

吳芳銘表示，農業人口老化，農忙時缺工嚴重，常發生產季時「搶工」的情形，實際上目前已有許多移工進到農村工作，卻無正式、合法管道，強調政府應正視現狀，建議由勞動部與農委會進行跨部會協商，開放農業外籍移工，原先從事農業工作、有經驗的人也可升級成管理幹部。

吳芳銘也提出全面土壤檢測及植物醫生制度，在種植作物前，進行風險評估，檢測土壤汙染及土質營養，日後為農民們提供土壤與病蟲害的各項服務，以智慧科技提升農漁牧產品品質，促進農業升級。

翁章梁則強調，農業是嘉義縣最重要的產業，「農業可以很不一樣」，若他當選縣長，將成立「新農業發展委員會」，推出整合農力、科技農業、扶助小農、活絡產銷等4大政策，每年也將提撥1億元經費至「嘉義縣農業發展基金」，還要創造精品農業讓台灣及世界看到嘉義。

吳育仁日前邀前行政院長江宜樺、前農委會主委陳保基舉辦農業政策座談會，推出「農業加值十全大補帖政策」，拚外銷搶攻大陸市場，並加強行銷與包裝，提升附加價值，帶給農民利潤。

(中國時報)