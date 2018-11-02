澎湖湖西鄉代選舉 驚爆賄選

2018年11月02日 01:12 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

九合一選舉引發新效應，候選人串聯打團體戰，賄選買票退居第二線，村里長、鄉市民代表候選人實收漁翁之利；連日湖西鄉代選舉驚爆賄選，檢警調動員搜索約談20多人，蔡姓樁腳聲押獲准、代表候選人歐金星20萬元交保。

澎湖選舉買票歪風方興未哀，檢警調大動作查察，上屆縣議員選舉4人當選無效不幸中箭落馬，這屆候選人戒慎恐懼小心下手，深怕遭魚池之殃受波及。

一改過去澎湖買票傳統，候選人不再直接與選民面對面金錢交易，相中最基層民意代表村里長及鄉市民代表候選人的地方人脈，間接交付賄款買票。

村里長及鄉市民代表候選人樂當二房東，上線有人給錢，下線等著收錢，反正自己也要參選，花別人的錢幫自己選舉，無疑成了這場選戰最大贏家。

尤其各類選舉同時舉行，縣長、鄉市長、縣議員候選人更選邊站串聯一氣打團體戰，村里長候選人瞬間爆紅，儼然變成兵家必爭的樁腳，今年湖西鄉代表選舉第3選區竟然出現10人搶4席的大爆滿新紀錄。

湖西鄉龍門村選舉人數最多，候選人不惜重金砸錢買票，連日賄聲賄影，檢警調兵分多路大行動搜索、約談、查扣行賄名冊及賄款2萬5000元，檢方漏夜偵辦，6人坦承受賄、蔡姓樁腳聲押禁見獲准、代表候選人歐金星諭知20萬元交保候傳，其餘人飭回。

(中國時報)