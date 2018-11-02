謝文進推鐵路地下化 反對市府建大車站

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中國時報
羅浚濱、／竹市報導

「加速推動鐵路地下化，反對華而不實大車站！」新竹市無黨籍市長候選人謝文進競選總部1日召開記者會，謝總部主任委員李宏生與市議會副議長許修睿等人，指民進黨市長林智堅的大車站無法解決鐵路阻隔市區割裂問題，只有鐵路地下化才能共創三贏，不過市府都發處處長吳堂安表示，為彌平前後站發展落差，經多方研議並參考國外案例，市府推出大車站計畫。

李宏生指出，林智堅50億的新竹大車站計畫，是在鐵軌上方建設「跨站平台」連接前後站，僅增加商業建坪空間，不能促進市區整體發展，完全無法解決鐵路阻隔新竹市區被割裂的問題，而謝文進主張的加速推動鐵路地下化，所需經費約250億元，與林智堅的輕軌及大車站兩項計畫經費相同，完工後可消除市區東西阻隔 促進都市發展。

更重要的是，新車站特定區增值效益估計約336億元，大於投資經費，可有效增加市庫收入，解決新竹市財政問題。

李宏生強調謝文進主張，林智堅的新竹輕軌及大車站計畫，應該要轉作鐵路地下化，謝文進當選市長，將爭取中央前瞻計畫中新竹大車站計畫50億元及輕軌計畫200億元轉作市區鐵路地下化，創造市府、台鐵及市民三贏。

對此，吳堂安表示，大車站計畫2017年4月成功向行政院爭取前瞻基礎建設計畫補助1200萬元，透過跨站平台縫補前、後站，預計將輕軌與大車站整合方案納入可行性研究，打造結合交通、休閒、遊憩的跨站平台，提供旅客逛街、購物及舒適的休息空間，未來也將市區公車、計程車及車輛接送納入平台，旅客可以便利轉搭其他交通工具往返目的地。

另外，新竹市長林智堅4年來已改造、翻新18座停車場，他昨天再推出「停車場新生」政策發表，未來計畫將再新增8座停車場，為新竹市增加超過3500個停車格。

(中國時報)

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