華中橋增匝道 可直上水源快

華中橋增設匝道銜接水源快速道路工程1日通車，原本車輛行駛華中橋若要上水源快速道路，必須下橋走富民路，即日起可直接在橋上轉入匝道。（台北市新工處提供）

友善列印
中國時報
／綜合報導

華中橋增設匝道銜接水源快速道路工程1日通車，台北市長柯文哲出席通車典禮時表示，華中橋另有預留將來漁市場、第一果菜批發市場改建的匝道出入口，待蓋好之後，匝道再接起來，路型就會更順暢。

預留出入口會更順暢

華中橋跨越新店溪，連接北市萬華區、新北市中和區，從中和往萬華方向車輛可走華中橋，再利用富民路底匝道進入水源快速道路，通往公館、建國高架橋、新店，但因為富民路緊鄰第一果菜批發市場與漁市，車流一旦硬碰進出貨時段，就會形成擁塞。

華中橋增設匝道長度755公尺，車道寬度5.5公尺，採單一車道配置，另也同時調整匝道處與機車道交錯部分，改建280公尺機車引道；同時，也將原本橋面的鋪面、護欄更新，範圍達1200公尺。開放通車後原本車輛行駛華中橋若要上水源快速道路，必須下橋走富民路，即日起可直接在橋上轉入匝道，有望降低富民路擁塞與縮短車程。

柯文哲致詞時表示，為改善富民路交通問題，所以增設華中橋直接連接水源快速道路的匝道。柯還說，這個工程還有預留出入口，未來第一果菜市場、漁市改建時，可以從該預留的匝道進入，對交通比較方便，市場改建完工後，再把匝道接起來，路型就會更順暢。

可避開果菜市場車流

新北市交通局簡任技正葉燿墩表示，華中橋往台北市端增設銜接水源快速道路匝道，往台北市的車流時可由橋上直接轉入水源快速道路，除縮短原經由富民路繞行動線，亦可避開第一果菜批發市場人潮及車流，有助於車輛旅行時間的縮短及交通安全提升，樂觀其成。

(中國時報)

銜接水源快 華中橋新匝道通車 鐵路在上 機捷在下 工期縮短

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。