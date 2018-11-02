華中橋增匝道 可直上水源快

2018年11月02日 04:10 中國時報 張潼 、 葉書宏 ／綜合報導 ／綜合報導

華中橋增設匝道銜接水源快速道路工程1日通車，台北市長柯文哲出席通車典禮時表示，華中橋另有預留將來漁市場、第一果菜批發市場改建的匝道出入口，待蓋好之後，匝道再接起來，路型就會更順暢。

預留出入口會更順暢

華中橋跨越新店溪，連接北市萬華區、新北市中和區，從中和往萬華方向車輛可走華中橋，再利用富民路底匝道進入水源快速道路，通往公館、建國高架橋、新店，但因為富民路緊鄰第一果菜批發市場與漁市，車流一旦硬碰進出貨時段，就會形成擁塞。

華中橋增設匝道長度755公尺，車道寬度5.5公尺，採單一車道配置，另也同時調整匝道處與機車道交錯部分，改建280公尺機車引道；同時，也將原本橋面的鋪面、護欄更新，範圍達1200公尺。開放通車後原本車輛行駛華中橋若要上水源快速道路，必須下橋走富民路，即日起可直接在橋上轉入匝道，有望降低富民路擁塞與縮短車程。

柯文哲致詞時表示，為改善富民路交通問題，所以增設華中橋直接連接水源快速道路的匝道。柯還說，這個工程還有預留出入口，未來第一果菜市場、漁市改建時，可以從該預留的匝道進入，對交通比較方便，市場改建完工後，再把匝道接起來，路型就會更順暢。

可避開果菜市場車流

新北市交通局簡任技正葉燿墩表示，華中橋往台北市端增設銜接水源快速道路匝道，往台北市的車流時可由橋上直接轉入水源快速道路，除縮短原經由富民路繞行動線，亦可避開第一果菜批發市場人潮及車流，有助於車輛旅行時間的縮短及交通安全提升，樂觀其成。

(中國時報)