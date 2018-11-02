鐵路在上 機捷在下 工期縮短

2018年11月02日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

機場捷運延伸線計畫中壢站及鐵路地下化先導工程9月15日動工，機捷運工程局1日舉行「鐵路地下化先導工程動工暨都市景觀再造說明會」，向市民說明鐵路地下化計畫先導工程及都市更新規畫辦理內容。

桃園到平鎮 增4通勤站

捷運工程局長陳文德表示，鐵路地下化從桃園到平鎮共18公里，增設國際路、永豐路（桃園醫院）、中原大學、平鎮等4個通勤車站，滿足交通通勤需求，沿途消除8個地下道、8個高架橋、20個平交道，讓鐵路不再阻隔城市，不再有「前站、後站的分別，提升整體都市發展。

因考慮鐵路火車爬坡力較差，而車站站體大，以「鐵路在上、機捷在下」做配置，為了縮短鐵路地下化工期，在機場捷運A23站動工時，市政府同步啟動鐵路地下化先導工程，包括A23站前橫渡線降挖3.2公尺、機捷A23站由原來的地下兩層結構，降挖5.7公尺為3層結構，多一層空間提供鐵路地下化使用。所以，中壢車站B1為穿堂層、B2台鐵月台層、B3機捷月台層。

中壢新站 啟動三鐵共站

陳文德說，鐵路地下化先導工程將啟動由捷運機場線、綠線及鐵路地下化等三鐵共站的中壢新站，完工後將形成三鐵共站，成為新的交通樞紐、商業中心及重要地標。

未來三心六線的軌道建設將從台北地區延伸到桃園，讓台北市、新北市及桃園市成為1000萬人的大都會，形成北北桃1小時軌道生活圈。

(中國時報)