水肥廠傳遷烏日 中市府澄清

2018年11月02日 01:13 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

位於台中市南屯區的「水肥資源處理中心」將遷移至烏日區？民進黨籍議員在一場市政說明會中公開此信息，更指台中市長林佳龍已同意，引發烏日居民強烈不滿！市議員吳瓊華1日邀集里長及地方代表，痛批市府將屠宰場、化糞窟通通遷到烏日，根本是凌虐烏日人。市府則澄清，水肥廠目前無搬遷計畫。

市政說明 錄音檔留證

民眾提供的錄音檔為上月25日、民進黨議員在南屯市政說明會的發言，內容指「不管胡志強或張溫鷹，所有市長要把這（化糞池）拿掉都不可能，好在碰到佳龍市長，把汙水處理廠遷到烏日…」讓現場烏日居民相當氣憤。

議員帶頭 舉看板抗議

高舉抗議看板，吳瓊華與烏日區里長在胸前擺出大大的拒絕手勢，她說，南屯區水肥資源處理中心周邊因水肥每日進出，惡臭四溢，導致周圍餐廳倒閉、房地產都漲不起來，綠營議員、市長卻要將南屯不要的化糞窟遷到烏日，對烏日居民來說情何以堪。

吳瓊華氣憤表示，民進黨將全台中沒人要的垃圾廠、屠宰場、汙水廠都要遷到烏日，難道是把烏日當成嫌惡設施專用區？究竟是市長承諾？或選舉語言？林佳龍應說清楚、講明白。

對此，環保局指出，南屯區水肥資源處理中心設置至今約10年，目前無搬遷烏日的計畫。至於北區肉品市場遷移烏日的部分，目前持續與地方溝通中。

(中國時報)