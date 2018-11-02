寶物現身奇美博物館 驚喜連連

2018年11月02日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

到台南抓珍寶囉！由台南市政府觀光旅遊局主辦《Pokemon GO Safari Zone in Tainan》，1日起一連5天在奇美博物館熱鬧展開，儘管一早飄雨，但抵擋不了抓寶迷「尋寶」心切，不只吸引來自全台各地「訓練師」，甚至還有遠自日本而來的玩家專程到台南抓寶。

主場館人潮不斷

寶可夢熱潮燒到台南，預估5天將湧入20萬人次，台南全區2300平方公里稀怪任寶友抓活動主場館設在奇美博物館，奇美博物館首日湧入大批「訓練師」，第一天現蹤的寶包括首次亮相的古空棘魚、色違大甲、色違青綿鳥、寶貝龍及7種未知圖騰，讓抓寶迷驚喜連連。

奇美博物館同步舉辦《奇美尋寶GO！限定快閃展》，並祭出門票、禮品等優惠，更首度開放動物廳拍照，20日前，玩家只要進入博物館大廳，就能看見美國藝術家Jeffro以漂流木創作的犀牛作品，作品後方還有6個隱藏版動物剪影，剪影本尊就位於館內最受歡迎的「動物廳」。

贈2萬頂皮卡丘帽

台南市政府觀光旅遊局表示，活動期間，奇美博物館、台南都會公園都有皮卡丘、伊布公仔表演，特定時段也會開放民眾與公仔合照，每日還將贈送2萬頂皮卡丘帽，在遊戲畫面中會拆掉道館，增設整排迎賓補給點，還有紅黃藍方的隊長立牌，供玩家拍照打卡，此外，台南30個景點也會推出意外驚喜。

(中國時報)