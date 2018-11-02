世界電競賽 48國高手開戰

總統府祕書長陳菊（前排左二）、高雄市代理市長許立明（前排左一）與贊助廠商舉行啟動儀式，宣布世界電競錦標賽即將開戰。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市代理市長許立明1日在海音中心「TESL高雄電競館」宣布，「2018 IESF世界電競錦標賽」11月9日在高雄巨蛋開戰，將有48國700多位選手拚高下。

奧運等級 舉世矚目

高雄市政府與中華民國電子競技運動協會（CTESA）合辦、台灣電子競技聯盟（TESL）執行的「2018 IESF世界電競錦標賽」，11月9至11日於高雄巨蛋登場，台灣電競聯盟董事長徐培菁說，這場等同奧運等級的電競大賽，舉世矚目，還有阿拉伯王子將專程來台觀賞。

總統府祕書長陳菊也專程南下出席，她表示，電競協會與高雄市政府為了本屆世界電競錦標賽，投入了大量資源，進行宣傳、協調與相關準備的工作，務必將這件台灣的大事、高雄的大事做好，也期待市府與合作單位，要做好未來50年的準備，為未來產業發展奠基。

產業轉型 活潑多元

代理市長許立明致詞時以愛河整治為例，從20年前又髒又臭變成現大家樂於親近，強調高雄產業轉型的成果，與未來要持續努力的方向，是揮別傳統重工業的桎梏，走向活潑、多元產業的城市新高度。

許立明說，十多年來的建設已逐漸看到成果，座落於亞洲新灣區的電競館就是最好的實例。他期許辦好這場國際賽，向來自48個國家、700多位選手展現高雄之美與高雄市在電競上的實力。

記者會中也特別展示農業局結合綠色友善餐廳與在地農產，精心籌備的特色餐點，藉此招待遠道而來的嘉賓，並向國際展現高雄的農業與餐飲實力。

(中國時報)

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