大巨蛋都審 交鋒4小時無共識

2018年11月02日 01:13 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

大巨蛋案1日舉行都審大會，遠雄提出容留人數從環評5萬9883人提高至7萬人，都發局長林洲民認為，應維持原都審決議，不應提高；交通動線部分，都委會要求遠雄選擇體育園區L型基地為基礎分析或納入體育園區加上松菸文創園區一併評估，雙方歷經4小時會議沒有共識，都委會要求遠雄下次都審會補齊資料說明。

大巨蛋停工超過3年，復工遙遙無期，遠雄9月重新遞件進入北市都審大會，因容留人數、大客車上下客等議題未釐清，都發局當時要求遠雄以環評引進人數5萬9833人加上園區外可能停留人數，進行防災避難模擬。

針對園區容留人數，都審會原決議以環評引進人數5萬9833人為基礎，加上預估建築外人數約1萬3733人，總計模擬人數為7萬3566人，遠雄聲稱為提高安全檢核標準，把人數提高至7萬人加1萬3733人，總計8萬3733人。

遠雄集團總經理湯佳峯表示，5萬9833人是環評管制人數，不應直接作為容留管制人數，考量實際營運需求，模擬人數應提高至7萬人。但多位都審委員指出，若遠雄要把大巨蛋全區容留人數訂為7萬人，應該重新先做環差，但遠雄認為，不同法令有不同計算標準，不用重新做環差。

林洲民強調，環評位階高於都市設計，當初訂定環評容留人數為5萬9833人，應該要確實執行，若要變更數字，避難人數、消防防災、交通動線都要算計去，不是遠雄說了算。

雙方歷經4小時會議無法達成共識，委員會做出4點決議，包括遠雄提出8萬3733人防災模擬，應加強相關論述及涉及環評審查程序，須通過環評審查後都審再審核；第2點消防救災依實際救災行為規畫並詳細交代；第3點遠雄可選擇L型基地內分析或是整個園區評估；遠雄若選擇整個園區評估，相關防災模擬須以相同範圍列入考慮。

(中國時報)