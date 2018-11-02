侯市場掃街 拜託幫催票拉票

2018年11月02日 04:10 中國時報 王揚傑 、高彥哲／新北報導 、高彥哲／新北報導

多位民進黨立委日前在臉書PO出影片指稱國民黨新北市長候選人侯友宜三重造勢的場子不熱烈，酸指鄰里長靠資源動員撐場面的人頭。侯友宜1日出面反駁，當晚大家爭先恐後搶著跟他合照，親自到現場看最清楚。

侯友宜1日上午到板橋興隆市場掃街拜票，攤商與婆婆媽媽爭相合照，現場媒體詢問，綠委流傳他三重造勢的場合台下反應冷淡。侯友宜說，那場活動有100多個里長，將近2000個鄰長和里民站出來挺他，爭相和他合照，相信在場所有的人都能感受，其實大家到現場看最清楚，感謝三重的鄉親，勇於表態支持他。

對於民進黨秘書長洪耀福宣稱綠營內部民調顯示，侯只贏蘇0.2％。侯友宜表示，民調高低參考就好，他擔心的是選民投票的熱情，最怕看到民調還不錯後，去投票的動力就減少了，所以希望支持侯友宜的人，記得幫他拉票、催票。

對於總統府祕書長陳菊到蘇貞昌辦公室幫忙電話拜票，侯友宜說，只要我們眾志成城、團結一致，面對民進黨的大咖，我們願意接受挑戰，勇於承擔責任全力以赴，相信最後勝利一定在我們這邊。

侯友宜結束市場拜票後，轉往三重與鹿港老人會的銀髮長輩們會面，他向長輩們承諾，未來他當上市長不會刪減老人年金，並把銀髮俱樂部、日間照護據點和托老中心做得更好，在醫療上也會落實分級醫療，要讓偏鄉的銀髮族可以視訊看診，讓所有長輩能夠在地好生活。

侯友宜說，他自己是「下港人」，做人「憨憨直直」，選舉也沒甚麼招數，單純就是為市民謀福利，讓長輩能過過一個快樂的晚年生活，雖然鹿港不是他這次的選區，但還是拜託鹿港的兄弟姊妹，如果有在新北設籍的親朋好友也請多多支持幫忙拉票、催票。

(中國時報)