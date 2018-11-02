樹人國小版畫 差一點完全比賽

2018年11月02日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市後壁區樹人國小雖然是人數不到百人的偏鄉小校，但美術教育非常出色，尤其版畫更是該校的特色，在退休老師吳鴻滄、現任美術老師洪千婷、趙培茹等人指導下，孩子們都沉浸在畫畫的樂趣中，作品也製成桌曆、集結出版，今年的台南市學生美術比賽中，該校16件參賽作品就有15件得獎，成績再獲肯定。

樹人國小校長劉裕承說，南市美術比賽中，各校在每個組別僅能推選6件作品參賽，版畫類高年級有14個名額，校方從三到六年級近50件作品中挑選，在有限的情形下很難抉擇，這次特地以未曾參賽過的學生優先考量，希望能為他們留下美好回憶。

競賽結果發表，版畫類送件的14件作品就有13件得獎，中年級組更是囊括前3名，設計類報名2組也都拿下第二名，成績相當優異，大部分學生都是第一次參賽就得獎，得知消息興奮不已。

獲獎作品中，有三分之一來自戶外教育的觀察和體驗，例如去墾丁的生態之旅，由於學生們平常鮮少接觸海洋及水族生態，因此畫作風格呈現出天馬行空的創意，另外還有社區之美、小校聯盟課程的生活經驗，都是得獎作品的靈感來源。

台北晨安公司董事長楊佩正是樹人國小校友，他得到消息，立刻聯絡學校，將把這次所有參賽作品收錄在該公司的2019年桌曆中，給學校及學弟妹最直接的鼓勵及支持。

(中國時報)