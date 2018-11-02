結合悠遊卡 童年宜蘭閱讀卡升級

2018年11月02日 01:13 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府與台北悠遊卡公司合作，由悠遊卡公司捐贈宜蘭縣國民小學一年級新生每人一張悠遊卡，以及捐贈縣內100所學校專屬悠遊卡讀卡設備，此次捐贈的悠遊卡同時結合宜蘭縣特有的「童年宜蘭閱讀卡」，以及弱勢學生領取餐點等功能，讓孩子使用上更便利、並且發揮更大的效益。

「童年宜蘭閱讀卡」是宜蘭縣政府在2011年完成平台建置，同時發放宜蘭縣政府所屬各級學校師生，在每年國小一年級新生入學時統一製卡發送給學生，這張卡除了可直接至宜蘭縣12鄉鎮市圖書館及縣內各級學校圖書館借閱書籍，以及教學獎勵積點功能，雙方另合作開發「宜蘭寶飽管理平台」，讓弱勢學生可持卡至鄰近合作店家領取餐點。

代理縣長陳金德表示，這項領餐功能後，除了能掌握學生假日用餐使用情形，也能即時發揮預警管理功能，如果發現學生多日未正常使用餐券用餐，便能透過系統得知，讓整個宜蘭社會安全網更行緊密。

此外，學生家長也可利用悠遊卡推出的帳戶連結自動加值服務，將卡片綁定存款帳戶，享受自動加值的便利，每月固定金額提供孩子運用，讓孩子逐步建立理財的概念，養成理財的習慣。

悠遊卡公司表示，透過此次合作，「童年宜蘭閱讀卡」不再只是消費的電子票券，更是閱讀借閱、學習推動、藝文推展的學習護照，期望未來更將擴大結合社會照護與縣民服務功能，真正達到「一卡在手，學習悠遊」的效益，並實現宜蘭成為智慧城市的目標。

(中國時報)