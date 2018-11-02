結合悠遊卡 童年宜蘭閱讀卡升級

台北悠遊卡公司捐贈宜蘭縣小學新生每人1張多功能悠遊卡，1日與縣府舉行啟用儀式。（胡健森攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣政府與台北悠遊卡公司合作，由悠遊卡公司捐贈宜蘭縣國民小學一年級新生每人一張悠遊卡，以及捐贈縣內100所學校專屬悠遊卡讀卡設備，此次捐贈的悠遊卡同時結合宜蘭縣特有的「童年宜蘭閱讀卡」，以及弱勢學生領取餐點等功能，讓孩子使用上更便利、並且發揮更大的效益。

「童年宜蘭閱讀卡」是宜蘭縣政府在2011年完成平台建置，同時發放宜蘭縣政府所屬各級學校師生，在每年國小一年級新生入學時統一製卡發送給學生，這張卡除了可直接至宜蘭縣12鄉鎮市圖書館及縣內各級學校圖書館借閱書籍，以及教學獎勵積點功能，雙方另合作開發「宜蘭寶飽管理平台」，讓弱勢學生可持卡至鄰近合作店家領取餐點。

代理縣長陳金德表示，這項領餐功能後，除了能掌握學生假日用餐使用情形，也能即時發揮預警管理功能，如果發現學生多日未正常使用餐券用餐，便能透過系統得知，讓整個宜蘭社會安全網更行緊密。

此外，學生家長也可利用悠遊卡推出的帳戶連結自動加值服務，將卡片綁定存款帳戶，享受自動加值的便利，每月固定金額提供孩子運用，讓孩子逐步建立理財的概念，養成理財的習慣。

悠遊卡公司表示，透過此次合作，「童年宜蘭閱讀卡」不再只是消費的電子票券，更是閱讀借閱、學習推動、藝文推展的學習護照，期望未來更將擴大結合社會照護與縣民服務功能，真正達到「一卡在手，學習悠遊」的效益，並實現宜蘭成為智慧城市的目標。

(中國時報)

體感產業 1.1億元補助23廠商 李善愔陶藝首展 要你好瞰！

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。