李善愔陶藝首展 要你好瞰！

鶯歌在地陶藝家李金生、許明香夫婦的長女李善愔，目前正在鶯歌陶博館舉辦名為「瞰！」的個人首展。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

鶯歌陶藝家李金生、許明香夫婦獲獎連連，長女李善愔從小耳濡目染下也走上陶藝創作之路，目前正在鶯歌陶博館舉辦《瞰！》個人陶藝首展，她說，陶藝也可以很時尚，希望年輕人也能多關注陶瓷藝術。

李善愔說，由於爸媽全心投入陶藝創座，她從小就是在爸媽的工作室「吃土」長大，從有記憶以來，手中就沒放下過陶土，也讓她選擇走上了陶藝創作之路。

李善愔從高應大文化創意產業系畢業，就返回鶯歌投入陶藝創作，作品也獲好評，並曾在台灣及大陸參加過聯展，這次並以《瞰！》為名在陶博館舉辦個人首展。

她說，這次是人生第一次舉辦個展，又是在陶博館展出，對她來說意義重大，希望陶瓷藝術能被年輕人關注，其實陶藝很時尚。

李善愔表示，這次以俯瞰看大地為創作主題，共展出10組作品，呼籲忙碌的現代人應多關心周遭人事物，用不同視角看自己的日常，觀察身邊的美好。

平常喜歡到處打卡記錄生活的李善愔，把《瞰！》設計成裝置藝術，讓俯瞰街景的陶作變成打卡牆，每件作品獨立壁掛，可以是輕薄的半立體畫作、也能是花器，若是拿下來使用就變成壺承。另還展出首次參加「國際茶席美學設計大賽」就獲獎的《墨染舞色》茶具組，3日下午2時半將舉辦開幕茶會，歡迎愛好陶藝者踴躍參加。

(中國時報)

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