內湖頻傳毒狗案 10萬緝凶

2018年11月02日 01:13 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市內湖樂活公園近日傳出多隻毛小孩誤食毒餌，引起動保人士眾怒，格鬥選手李俊翰的愛犬Benny也疑慘遭毒害死亡，他1日出面要求北市警察局、動保處立即展開調查，避免更多毛小孩遇害，此外，格鬥協會宣布以10萬元重賞緝凶。

李俊翰是台灣首位登上格鬥最高殿堂「終極格鬥冠軍賽」（UFC）選手，他昨天帶著Benny骨灰，在北市議員應曉薇陪同下出面，要幫愛犬找出凶手。

李俊翰哽咽說，Benny是他在印尼訓練時收養的流浪狗，送醫診治時，醫生原本要安樂死，他不願放棄把狗救活，Benny逐漸恢復健康，陪伴他在印尼受訓，因為不捨把Benny留在印尼，沒想到帶回台北結果竟遇害。

應曉薇指出，上月21日晚上有犬隻返家後開始嘔吐，直到26日死亡，29日向警方報案疑在公園發現毒餌，她不滿事發後市府沒有緊急通報，告知市民注意，動保處直到30日才發布消息，她和李俊翰要求警方、動保處、公園處3天內查明真相。綜合格鬥協會同時宣布要以10萬元緝凶，絕不容許毒害犬隻事件在台發生。

據動保處統計，已有6隻狗吃到不明物質，其中3隻死亡；公園處澄清，樂活公園沒有病蟲害，未施放環境用藥；內湖警分局表示，已進行住戶訪查和調閱監視器，目前還未掌握可疑對象。

(中國時報)