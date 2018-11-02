87歲東南阿姑 樂當志工

2018年11月02日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

87歲的張李阿未是林口區東南社區發展協會關懷據點最年長、資深的志工，12年來全年無休為社區長者做飯，成為社區關懷據點的模範標竿，被尊稱為「東南阿姑」，1日獲頒新北市金志獎績優志工耆心獎。

第八屆金志獎表揚典禮，由市長朱立倫表揚504位金心獎章得主、9隊績優志願服務團隊，25位績優志工及3位特殊貢獻獎。

張李阿未說，因為兒子媳婦搬到林口工作定居，才從宜蘭搬到林口幫忙帶孫子，直到孫子都長大，走入社區參加志工活動，一做就是15年，成為最年長、資深，更是每周出席率最高的志工，許多志工受到她的服務熱誠感動，尊稱她一聲「東南阿姑」。

金志獎典禮也新增「績優志工家庭」，得獎家庭之一的尤榮華、李幸紋夫妻及兒子尤偉檁，分別服務於新北市消防局板橋義消救護分隊及義消防宣分隊，連還在念高中的小兒子也是志工。

「看到別的同學放假出遊，我卻在救護、待命，也曾覺得孤單寂寞。」22歲的尤偉檁說，20歲那年他跟著父親加入救護義消行列，搭乘救護車前往救護現場協助患者，面對生與死的震撼，才發現志願服務的意義，讓他決定為延續他人的生命而努力。

朱立倫表示，感謝志工朋友不遺餘力投入服務，讓新北充滿更多溫暖、熱情和活力，使這份愛的志願服務精神不停傳承下去。

(中國時報)